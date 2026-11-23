La eliminación de Jannik Sinner en la segunda ronda de Roland Garros 2026 ha dejado un vacío significativo en el mundo del tenis masculino, que ya había perdido a su máxima figura, Carlos Alcaraz, el número uno mundial, debido a una lesión en la muñeca ocurrida en abril en Barcelona. Las expectativas eran altas para Sinner, pero el 28 de mayo, en su encuentro con el argentino Francisco Cerúndolo, el italiano no consiguió avanzar en el torneo. Esto ha reavivado el debate en torno a la influencia de la genética y la sensibilidad al calor en los atletas, particularmente en aquellos con cabello pelirrojo.

Los efectos del calor en los deportistas

Durante el partido, Sinner se encontró con temperaturas que oscilaron entre los 32 y 33 grados Celsius. Aunque el tenista indicó que ya se sentía mal antes de comenzar, su colapso físico ha despertado cuestiones sobre cómo la genética puede afectar la respuesta del organismo ante el calor. Estudios recientes han indicado que el gen MC1R, vinculado a la pigmentación del cabello, podría influir en la sensibilidad al dolor y la forma en que los cuerpos reaccionan a las altas temperaturas.

Este gen desempeña un papel crucial en la producción de melanina, que no solo determina el color del cabello, sino que también afecta la percepción del dolor en el sistema nervioso. Un estudio realizado por la Universidad de Louisville reveló que las mujeres pelirrojas tienen un umbral de tolerancia al dolor por calor alrededor de 46,3 grados Celsius, mientras que el grupo de control, que incluía mujeres de cabello oscuro, mostró un umbral de 47,7 grados. Esto podría implicar que las variaciones en la sensibilidad están relacionadas con factores genéticos.

Traslación a la práctica deportiva

A pesar de estos hallazgos observados en condiciones controladas, los profesionales advierten que es complicado aplicar estos resultados de laboratorio a situaciones reales de competencia como un partido de tenis. La revisión médica indica que, aunque se han señalado mayores diferencias en mujeres, no se han encontrado conclusiones claras en hombres pelirrojos. La complejidad de la tolerancia al calor durante actividades físicas intensas depende de múltiples factores, incluidas la sensibilidad al dolor y la capacidad del cuerpo para regular la temperatura mediante el sudor.

Según los expertos, la respuesta y adaptación al calor son variables individuales que son afectadas por varios elementos, como la hidratación, la aclimatación y el estado físico general de cada atleta. Por lo tanto, aunque los hallazgos sobre el gen MC1R presentan un fascinante campo de investigación, es esencial considerar el perfil físico integral de los tenistas para evaluar su performance en condiciones de calor extremo.

La eliminación de Sinner, sumada a la ausencia de Alcaraz, representa un momento histórico en este torneo de Roland Garros. Las circunstancias que rodean estos eventos subrayan la necesidad de investigar más sobre la relación entre genética, rendimiento deportivo y condiciones ambientales desfavorables. Este tipo de análisis podría facilitar un mejor entendimiento del desempeño de los atletas y contribuir a la creación de estrategias más efectivas para competir en días calurosos.