Simeone planea regresar a Argentina tras su carrera como entrenador

Diego Pablo Simeone, una figura emblemática del fútbol argentino, ha ampliado su trayectoria profesional al lanzarse en un negocio inmobiliario en Madrid junto a su esposa, Carla Pereyra. Actualmente, poseen una cartera que incluye aproximadamente 180 propiedades, desde pisos y edificios hasta residencias para estudiantes. Este crecimiento es impresionante, considerando que su ingreso al sector inmobiliario comenzó con la compra de propiedades destinadas al alquiler.

Inversiones en el sector inmobiliario

La actividad empresarial de la pareja se encuentra estructurada en una sociedad llamada Carpersim, que combina sílabas de sus nombres y se ha establecido como un referente en el ámbito inmobiliario. En el año 2024, los activos de Carpersim alcanzaron valores cercanos a los 40 millones de euros, evidenciando la magnitud de su inversión. Es importante aclarar que este monto no representa la fortuna personal de Simeone, sino el total de activos de la empresa creada junto a su esposa.

Carla Pereyra ocupa un papel crucial en esta iniciativa, siendo la fuerza impulsora del negocio inmobiliario. Su experiencia en el sector, heredada de su familia, ha sido clave para que la pareja funde su propia agencia inmobiliaria y otra marca de gestión denominada MyLocation. Este esfuerzo les ha permitido gestionar sus propiedades y, además, proporcionar servicios de alquiler a otras personas.

El hogar familiar en Madrid

La vivienda donde residen Simeone y Pereyra en Madrid ocupa una extensión de 1.900 metros cuadrados, situada en una parcela de aproximadamente 3.000 metros cuadrados. La propiedad se distingue por sus amplios espacios y cuenta con un jardín, piscina y gimnasio. Después de adquirirla, la pareja realizó una reforma completa para adaptar la casa a sus necesidades familiares, integrando elementos tanto modernos como funcionales.

El diseño de la residencia se destaca por grandes ventanales que logran una conexión fluida entre el interior y el jardín, creando un ambiente luminoso y acogedor. La decoración favorece una paleta de colores claros y utiliza materiales naturales que aportan calidez. En la sala, los muebles de diseño, como un sofá blanco de líneas redondeadas, se complementan con sillones y mesas auxiliares, mientras que un revestimiento de madera en las paredes incluye una chimenea.

Añadiendo un toque personal y estilizado, decoraciones como un tablero de ajedrez y una colección de libros de arte, arquitectura y fotografía enriquecen el ambiente. Este hogar no solo simboliza el éxito de la pareja en su vida familiar, sino también su crecimiento profesional en el negocio inmobiliario, sirviendo de ejemplo de cómo los íconos deportivos pueden diversificar sus carreras y dejar un legado en el mundo de la propiedad inmobiliaria.