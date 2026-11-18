La calidad informativa en el periodismo es un aspecto crucial que determina la veracidad y la efectividad de los mensajes que se transmiten a la sociedad. Silvia Intxaurrondo, reconocida periodista y actual presentadora de “La hora de La 1” en Televisión Española, ha enfatizado en sus reflexiones la importancia de la pausa y la preparación antes de ofrecer información al público. Su trayectoria profesional, que abarca una variedad de medios destacados, incluyendo la Cadena SER, CNN+, Cuatro y Telemadrid, le ha permitido adquirir una perspectiva valiosa sobre las exigencias del periodismo en la actualidad.

Reflexionar antes de actuar

En una reciente entrevista para dar a conocer su primera novela “Solas en el silencio”, Intxaurrondo se detuvo a reflexionar sobre las enseñanzas que le dejó Iñaki Gabilondo, un influyente comunicador español con quien tuvo la oportunidad de trabajar durante varios años. Gabilondo le enseñó una lección fundamental: tomarse “treinta segundos” antes de reportar una noticia puede ser una diferencia significativa entre un buen periodista y uno que no cumple con las expectativas de su rol. En este sentido, Intxaurrondo sostiene que esos breves momentos de pausa son esenciales para verificar la información, descartar falsedades o, incluso, reconocer que lo que se está discutiendo podría ser un bulo. “En ese tiempo te da tiempo a reflexionar, a ubicarte y pensar quién lo puede contar mejor”, señala.

Esta práctica de detenerse a pensar no solo se vincula con la precisión del mensaje que se va a comunicar, sino que también refleja el compromiso que un periodista debe tener con su audiencia. En un entorno mediático saturado de información y, a menudo, de desinformación, la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo erróneo es vital. Así, el consejo de Gabilondo se convierte en un mantra dentro del periodismo que busca mantener la integridad de la información.

La importancia de pedir ayuda

Aparte de la reflexión, Intxaurrondo también subraya la relevancia de reconocer las propias limitaciones y la necesidad de buscar apoyo cuando se enfrenta a dudas o incertidumbres. “A veces es necesario pedir ayuda. No siempre tenemos todas las respuestas”, afirma. Esta postura resalta un principio esencial del periodismo: no es solo el conocimiento individual lo que define a un buen periodista, sino también la habilidad para colaborar y apoyarse en fuentes confiables. Esto incluye consultar a expertos que puedan ofrecer mayor claridad sobre los temas complejos que se abordan a diario en los medios de comunicación.

A lo largo de su carrera, Intxaurrondo ha abordado un amplio espectro de temas, particularmente durante su tiempo en el noticiero nocturno de Cuatro, donde pudo experimentar de primera mano la rapidez con la que la información se produce y se consume en la actualidad. Este fenómeno plantea desafíos considerables, ya que la presión por publicar puede llevar a errores si no se priorizan prácticas como la verificación y el análisis crítico.

El enfoque que promueve Intxaurrondo es especialmente relevante en un contexto donde la desinformación es un problema persistente en las plataformas digitales. En esta era de información veloz, la capacidad de detenerse a reflexionar se convierte en una herramienta invaluable, no solo para los periodistas, sino también para cualquier persona que busque consumir o compartir información de manera responsable. La invitación a tomarse un tiempo para pensar puede aplicarse ampliamente, beneficiando no solo a quienes están en la industria del periodismo, sino también a la sociedad en general.

En conclusión, el mensaje de Silvia Intxaurrondo resalta que la reflexión y la dedicación son pilares fundamentales para asegurar que la comunicación sea efectiva y veraz. Este enfoque no solamente potencia la calidad del periodismo, sino que también desempeña un papel vital en la formación de una ciudadanía mejor informada. Al priorizar la pausa reflexiva y el apoyo colaborativo, se pueden establecer estándares más altos en la profesión, contribuyendo así a una comunicación más ética y responsable.