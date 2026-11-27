Sharan Haresh Belani, un joven de 23 años originario de Torremolinos, Málaga, ha alcanzado un destacado logro al completar un doble grado en física y matemáticas en la Universidad de Granada. Con una impresionante media de 9,3, ha recibido 42 matrículas de honor, sobresaliendo en un campo académico considerado uno de los más retadores del sistema universitario español. Su éxito se ve potenciado por la historia familiar de su familia, que emigró desde India hace 40 años en busca de mejores oportunidades, lo que le otorga a Sharan una motivación extra para apreciar su trayectoria educativa. A pesar de tener que equilibrar su formación con trabajos de verano, ha demostrado un extraordinario compromiso hacia sus estudios, cimentando así una robusta base para su futuro profesional.

Un futuro en la investigación de neutrinos

A raíz de su graduación en física y matemáticas, Sharan Haresh se proyecta hacia una carrera científica como investigador. En la actualidad, está cursando un máster en la misma universidad y ha elegido centrarse en uno de los temas más fascinantes de la física contemporánea: los neutrinos. Estas partículas subatómicas, sin carga eléctrica y con una masa tan diminuta que resulta difícil de medir, despiertan un alto interés en la comunidad científica global, la cual está llevando a cabo el Experimento de Neutrinos Subterráneo Profundo (DUNE). Este proyecto se considera el mayor de su tipo tras el Gran Colisionador de Hadrones, y Sharan ya se encuentra contribuyendo a esta ambiciosa iniciativa mediante el grupo de investigación de su universidad.

El experimento DUNE y sus implicaciones

DUNE tiene la finalidad de enviar un haz de neutrinos a lo largo de 1.300 kilómetros, partiendo del laboratorio Fermilab en Illinois hasta Dakota del Sur. En este último lugar, se instalarán detectores a más de un kilómetro de profundidad, envasados con argón líquido en condiciones extremas de frío (-184 grados Celsius). El objetivo es que un neutrino interactúe con un átomo de argón, generando un destello luminoso que los sensores pueden capturar. A diferencia de otros experimentos que detectan neutrinos procedentes del espacio, DUNE se distingue por su capacidad de generar neutrinos y antineutrinos de forma controlada.

Un elemento fundamental de esta investigación es observar la diferencia en el comportamiento de los neutrinos y sus antipartículas durante su recorrido subterráneo. La teoría plantea que, después del Big Bang, se produjeron cantidades similares de materia y antimateria que se aniquilaron mutuamente. Sin embargo, una porción de esta materia logró sobrevivir, constituyendo las galaxias y planetas. Si los detectores de DUNE logran evidenciar diferencias en la oscilación entre neutrinos y antipartículas, se podría ofrecer a los científicos una base documentada que explique la asimetría entre materia y antimateria en el universo.

Para Sharan, esta trayectoria requiere una meticulosidad y dedicación técnica excepcionales. Con un contrato de investigación en el grupo de DUNE en Granada, él continúa trabajando en la complejidad de estudiar partículas que son más de un millón de veces más ligeras que un electrón, mientras se planifica la instalación de los detectores subterráneos en Estados Unidos. Su habilidad y compromiso prometen generar valiosas aportaciones a un ámbito que continua iluminando los enigmas fundamentales del universo.