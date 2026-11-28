El lanzamiento reciente de La emperatriz divorciada en Disney+ ha transformado la plataforma, capturando la atención de audiencias alrededor del mundo y estableciéndose como un verdadero fenómeno del streaming desde su estreno el 3 de noviembre. Este drama coreano ha conseguido cifras sorprendentes, alcanzando el estatus de ser el estreno más visto en la historia de Disney+, lo que marca un hito significativo para la compañía y el contenido asiático en el entorno global del entretenimiento.

Éxito Inmediato

Desde su debut, La emperatriz divorciada ha desbordado las expectativas al convertirse en la serie más vista en Disney+, desplegando un dominio impresionante en numerosos mercados. La serie se ha consagrado como el estreno coreano número uno en más de 50 países, destacándose en naciones como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y diversas regiones de Latinoamérica. Este fenómeno no solo se limita a un grupo demográfico específico, ya que ha resonado particularmente bien en comunidades de habla hispana, donde su popularidad ha crecido de manera significativa.

El impacto mediático de La emperatriz divorciada es innegable, con datos de FlixPatrol que indican que la serie ocupa actualmente el segundo lugar en popularidad en toda la plataforma. Este creciente interés ha sido visible desde sus inicios. Las proyecciones especiales en el Festival Internacional de Cine de Busan, donde las entradas se agotaron rápidamente, y el tráiler que acumuló más de 13 millones de visualizaciones en solo 48 horas, son evidencias claras de su capacidad para atraer la atención global.

Orígenes del Éxito

El éxito de La emperatriz divorciada se debe en gran medida a su origen como adaptación de un webtoon lanzado en 2018, que ha registrado cerca de 3.000 millones de lecturas a nivel mundial. La historia gira en torno a la vida de Navier, la emperatriz del Imperio del Este, y su tumultuosa relación con su marido, Sovieshu. La trama se complica cuando el emperador se enamora de Rashta, una esclava fugada, lo que desata una serie de conflictos en el reino y en su relación con Navier. Ante la inminente crisis en su matrimonio, Navier establece una condición audaz para preservar su dignidad: tener la posibilidad de volver a casarse con Heinrey, el príncipe heredero del Reino del Oeste.

La serie está sembrada de temáticas complejas que incluyen amor, deseo y lucha por el poder, convirtiéndose en un relato épico que resonará con una amplia gama de espectadores. La primera temporada concluyó con la liberación de los episodios 9 y 10 el 25 de noviembre, lo que deja a la audiencia con un ansia palpable por conocer el destino de sus personajes favoritos. Aunque aún no se ha confirmado una segunda temporada, el fenómeno de audiencia sugiere que Disney+ podría estar interesada en continuar la narrativa.

A través de este lanzamiento, Disney+ no solo reafirma su compromiso con la diversidad en su catálogo, sino que también se alinea con la creciente influencia de las producciones coreanas dentro del mercado global del entretenimiento. Este desarrollo es importante no solo para la plataforma, sino también para la industria del entretenimiento asiático, que sigue ganando terreno y reconocimiento a nivel internacional.

El éxito de La emperatriz divorciada es un testimonio del impacto que el contenido cultural diverso puede tener en la audiencia global, y su popularidad es una indicación del gusto y la apertura del público hacia narrativas que exploran diferentes culturas y experiencias. Con el interés creciente en este tipo de producciones, el futuro parece prometedor, no solo para Disney+, sino también para la evolución del contenido de origen asiático en el panorama mundial del entretenimiento.