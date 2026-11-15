Schlörwagen, el atrevido coche alemán que buscó innovar en 1939

En 1939, el Salón del Automóvil de Berlín fue el escenario de la presentación del Schlörwagen, un automóvil que se convirtió en un referente en la historia de la automoción. Este vehículo, creado por el ingeniero Karl Schlör, tenía como objetivo ofrecer una aerodinámica sin precedentes en una época en la que predominaban los automóviles con grandes motores y habitáculos estrechos, priorizando la funcionalidad sobre la estética.

Diseño y características innovadoras

El Schlörwagen se basó en el chasis del Mercedes-Benz 170H y se caracterizó por su peculiar forma, que recordaba a un “huevo”, logrando un impresionante coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,186. Para contextualizar, el Tesla Model S, considerado uno de los autos modernos más aerodinámicos, presenta un coeficiente de 0,208, lo que subraya el carácter innovador del Schlörwagen. Esta construcción fue realizada completamente en aluminio, inspirado en las alas de aviones, reforzando su enfoque en la aerodinámica.

Con una longitud de 4,33 metros y una altura de 1,48 metros, el vehículo tenía capacidad para siete ocupantes. Sin embargo, a pesar de sus notables características, la seguridad se convirtió en un aspecto crítico que limitó su aceptación. La forma aerodinámica y la colocación del motor en la parte trasera generaron complicaciones en su manejo, especialmente en condiciones de vientos cruzados.

Un futuro incierto

Con una velocidad máxima de 135 km/h, que era 20 km/h superior al modelo base, y un consumo de combustible destacadamente bajo de 8 litros cada 100 km, la recepción del Schlörwagen fue inesperadamente negativa. El público lo calificó de “feo”, y la inminente llegada de la Segunda Guerra Mundial impidió la producción en masa de este innovador auto.

El destino del Schlörwagen posterior a la guerra fue igualmente inusual. En 1942 se le adaptó un motor radial soviético de avión que proporcionaba 130 CV, lo que resultó en pruebas en circuitos. A pesar de que se reportó su presencia hasta 1948 en el laboratorio AVA de Göttingen, su paradero tras la demolición del laboratorio permanece sin resolverse.

Casi noventa años después, la ingeniosa concepción del Schlörwagen sigue siendo fuente de inspiración. En 2021, la asociación Mobile Welten de Hannover manifestó su intención de elaborar una réplica basándose en los planos originales, un proyecto que podría extenderse por varios años. La narrativa del Schlörwagen no solo destaca la innovación en el diseño automotriz, sino que también ilustra cómo las condiciones sociales y políticas pueden afectar el desarrollo de tecnologías pioneras.