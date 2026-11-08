Saúl Craviotto opta por un coche eléctrico para su día a día

El nuevo CUPRA Raval ha marcado el inicio de una nueva fase en la movilidad diaria de Saúl Craviotto, un destacado piragüista español y seis veces medallista olímpico. Este vehículo eléctrico, que ha sido diseñado y fabricado en Martorell, destaca por su agilidad y deportividad, además de contar con un diseño práctico que se ajusta perfectamente a un estilo de vida caracterizado por entrenamientos y responsabilidades familiares.

Espacio en un urbano versátil

Con una longitud de poco más de cuatro metros, el CUPRA Raval asegura una gran maniobrabilidad en entornos urbanos. A pesar de su tamaño compacto, su maletero de 441 litros proporciona suficiente espacio para transportar equipaje, material deportivo y otros elementos esenciales para escapadas. Según Craviotto, estas características convierten al Raval en un coche ideal tanto para los entrenamientos como para los desplazamientos familiares, demostrando así que un vehículo eléctrico urbano puede ser versátil y adaptarse a múltiples usos.

Autonomía notable

La versión Endurance del Raval ofrece una autonomía de hasta 446 kilómetros, lo que lo habilita para viajes no solo cortos, sino también para trayectos más largos. Esta capacidad, sumada a la posibilidad de recargar la batería del 10 al 80 % en menos de 25 minutos en estaciones de carga rápida, pone de manifiesto la practicidad del modelo para diversas situaciones, incluyendo recorridos diarios y escapadas de fin de semana.

Un compañero para la rutina de un atleta

La existencia de un deportista de élite como Craviotto exige un equilibrio entre eficiencia y funcionalidad al moverse. El Raval se presenta como un vehículo que no solo satisface las necesidades de velocidad y agilidad en la conducción, sino que también ofrece el espacio y la tecnología requeridos por un padre de familia comprometido. Desde su lanzamiento, el Raval ha demostrado ser un automóvil que se adapta a un estilo de vida diverso.

Deporte y tecnología avanzada

Desde 2018, Craviotto se ha vinculado a CUPRA con diversos modelos de la marca, incluidos el Formentor y el Born. El nuevo Raval es una evolución en su gama, ofreciendo un enfoque más urbano sin sacrificar la esencia deportiva de la firma. Equipado con un chasis específico, suspensión deportiva y dirección progresiva, el Raval promete una experiencia de conducción dinámica y está complementado con tecnologías como llaves digitales y asistentes de aparcamiento inteligente.

Hacia la movilidad eléctrica

Como el primer modelo 100 % eléctrico de la marca fabricado en España, el CUPRA Raval representa el cambio hacia la movilidad sostenible que persigue CUPRA. Este automóvil no solo simboliza la transición hacia una creciente electrificación en el sector automotriz, sino que también conserva la esencia deportiva que distingue a los vehículos de la marca. Saúl Craviotto destaca que el Raval le ha permitido equilibrar su rendimiento como atleta olímpico con las exigencias de su vida familiar.

Reflexión final

Con la llegada del CUPRA Raval, Saúl Craviotto celebra no solo un coche que se adecúa a su día a día, sino también un avance significativo hacia el futuro de la movilidad. Gracias a su diseño inteligente, capacidad de carga notable y autonomía competitiva, este vehículo se consolida como una opción ideal tanto para deportistas de élite como para quienes buscan un coche práctico y eficiente en entornos urbanos.