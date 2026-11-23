La investigación sobre fluidos circulatorios en una variedad de especies revela una fascinante pluralidad de colores y funciones, lo que pone a prueba nuestras ideas preconcebidas sobre la “sangre” y su papel en el transporte de oxígeno. En lugar de ser la norma, el rojo que asociamos con los seres humanos representa solo una de las múltiples soluciones evolutivas a este desafío biológico.

Colores diversos en el transporte de oxígeno

El color rojo de la sangre humana se debe a la hemoglobina, una proteína que contiene hierro. Este metal se une al oxígeno en los pulmones, lo que provoca un cambio de un rojo brillante a un tono más oscuro al ser liberado en los tejidos. Sin embargo, hay alternativas a esta química tradicional que han evolucionado para adaptarse a diferentes organismos y entornos. La variación en el color del fluido circulatorio depende del tipo de metal que se asocia con el oxígeno, así como de la estructura de la proteína, su concentración y el medio en el que se encuentra.

Tomemos como ejemplo al pulpo, que utiliza hemocianina, una proteína que contiene cobre en vez de hierro. Esto resulta en una hemolinfa de color azul vibrante cuando está oxigenada. A diferencia de la hemoglobina, que se encuentra en glóbulos rojos, la hemocianina está disuelta en el plasma, lo que representa una diferencia estructural considerable entre ambos sistemas. Por tanto, el azul del pulpo no es simplemente una variación del rojo humano, sino una adaptación singular y efectiva para el transporte de oxígeno.

La inusual sangre verde en lagartijas

Especies de lagartijas halladas en Nueva Guinea han sido documentadas recientemente con sangre verde, un fenómeno causado por la acumulación de biliverdina, un subproducto de la degradación de la hemoglobina. Aunque altos niveles de biliverdina son habitualmente tóxicos para la mayoría de los vertebrados, estas lagartijas han desarrollado la capacidad de tolerar concentraciones mucho más elevadas, lo que ha captado la atención de la comunidad científica. Un estudio realizado por el equipo de Christopher Austin de la Universidad Estatal de Luisiana mostró que tres especies poseían niveles de biliverdina que cuadruplican los que serían peligrosos para los seres humanos.

La presencia de biliverdina en estos reptiles es un claro ejemplo de evolución convergente, donde un mismo rasgo se desarrolla de manera independiente en distintas líneas evolutivas. Este fenómeno sugiere que hay algo en la biología de estas lagartijas que les permite manejar un pigmento que resulta dañino para otros vertebrados, aunque la razón detrás de esta tolerancia aún no está completamente aclarada.

Otros colores naturales

Más allá del rojo, azul y verde, los pigmentos presentes en la biodiversidad también incluyen tonalidades menos frecuentes. La hemeritrina, que se encuentra en ciertos invertebrados marinos, es otra proteína respiratoria con hierro que puede presentar colores que varían del rosa al violeta al oxigenarse. Este caso subraya que los colores de los fluidos circulatorios en el mundo natural son mucho más variados de lo que se podría pensar.

La diversidad de colores en estos fluidos circulatorios no solo refleja la asombrosa capacidad de adaptación de las especies, sino también los diferentes entornos que habitan. A pesar de que el rojo ha sido considerado durante mucho tiempo el estándar, es crucial reconocer y apreciar esta diversidad natural, que se manifiesta como respuestas creativas a la misma necesidad imperante: el transporte eficiente de oxígeno.

Para concluir, la sangre roja humana es únicamente una de las muchas soluciones que la evolución ha ideado para resolver el mismo desafío fisiológico. Desde la hemocianina azul del pulpo hasta la peculiar biliverdina verde de determinadas lagartijas, la biología de estos sistemas circulatorios nos invita a ampliar nuestra visión sobre cómo la vida se adapta a los retos que presenta la naturaleza.