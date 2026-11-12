Samsung y OpenAI buscan desarrollar el próximo legado tecnológico

El CEO de OpenAI, Sam Altman, se encuentra en el proceso de crear un dispositivo que reemplace los smartphones tal como los conocemos. Para alcanzar este objetivo, ha solicitado la colaboración de Samsung. Durante una reunión celebrada a finales de octubre, Altman presentó a los ejecutivos de la compañía surcoreana su visión para un nuevo gadget alimentado por inteligencia artificial, diseñado para ser un asistente personal más que un simple teléfono móvil.

Nueva categoría de dispositivos impulsados por IA

Tal como informa Financial News, Altman tiene la intención de desarrollar un dispositivo que actúe como un verdadero compañero de inteligencia artificial. Este dispositivo será capaz de predecir las necesidades del usuario y gestionar su vida tanto digital como física, creando así una categoría completamente nueva que difiere de las aplicaciones ofrecidas por los actuales smartphones.

En sus declaraciones, Altman destacó que la futura plataforma empleará tecnologías existentes de OpenAI, incluidas ChatGPT y Codex, con el objetivo de transformar nuestra interacción con la tecnología. Además, subrayó su interés en que este nuevo producto no solo brinde funcionalidad, sino que también sea visualmente atractivo. En una entrevista anterior, describió su dispositivo ideal como “elegantemente simple, con un toque de extravagancia“. Altman prevé que este gadget podría ser lanzado en 2027.

Primer producto de OpenAI

En su reunión con Samsung, Altman también reveló que el primer producto tangible de OpenAI podría ser un pequeño altavoz inteligente sin pantalla, diseñado para caber en la palma de la mano. Este enfoque sugiere un diseño más ligero en comparación con la idea inicial de un dispositivo portátil o wearable.

Adicionalmente, Altman animó a Samsung a integrar las herramientas de inteligencia artificial que ha desarrollado OpenAI, haciendo hincapié en los avances en la implementación de agentes autónomos en distintas empresas. No obstante, es importante señalar que la falta de discusión sobre los riesgos asociados a estos agentes genera dudas sobre su implementación segura.

Con las relaciones entre OpenAI y Apple tensas a causa de demandas por robo de secretos comerciales, Altman está buscando una colaboración sólida en Samsung para llevar a cabo su ambicioso proyecto de sustitución del iPhone. Su equipo y él están claramente dedicados al desarrollo de un dispositivo que puede marcar el comienzo de una nueva era en la tecnología de comunicación e interacción personal, y su asociación con Samsung parece un movimiento estratégico en este contexto.

OpenAI tiene la vista puesta en el futuro de los dispositivos portátiles, y su alianza con Samsung podría establecer un nuevo estándar en la industria tecnológica, donde la inteligencia artificial se convierta en el núcleo de nuestras interacciones cotidianas con la tecnología.