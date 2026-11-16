La marca surcoreana Samsung está en proceso de realizar importantes mejoras en la calidad fotográfica de sus próximos smartphones, centrándose en particular en los modelos Galaxy S28 Pro y Ultra. La información proviene del conocido filtrador Yogesh Brar, quien ha compartido que Samsung está considerando volver a implementar la tecnología de apertura variable. Este sistema, que permite ajustar la apertura del lente, tiene el potencial de optimizar la calidad de las imágenes en diversas condiciones de iluminación, lo que es fundamental para los amantes de la fotografía y los usuarios en general.

Aspectos sobre la apertura variable

La apertura variable ha adquirido relevancia significativa en el mundo de la fotografía móvil, especialmente con la reciente incorporación de esta tecnología en los iPhone 18 Pro y Pro Max. Esta característica ha despertado un fuerte interés en el mercado, y aunque Brar no ha dado detalles exactos sobre su implementación en los Galaxy S28, es evidente que la competencia ha instado a Samsung a considerar su reintroducción. Esta decisión es relevante, ya que se ha confirmado que los Galaxy S27, que se presentarán el próximo año, no contarán con esta tecnología, según información divulgada anteriormente.

La razón por la cual los Galaxy S27 no incluirán la apertura variable se debe a varias consideraciones técnicas y económicas. En primer lugar, el espacio físico que requieren los componentes para implementar esta tecnología es considerable. Además, el costo de producción podría ser elevado, y las mejoras en calidad de imagen que aporta la apertura variable no justificarían este gasto en el modelo inmediato. Sin embargo, esta circunstancia le da a Samsung el tiempo necesario para perfeccionar la tecnología antes de integrarla en los Galaxy S28, que se espera tengan su lanzamiento en la primera mitad de 2028.

Reflexiones sobre el pasado y el futuro fotográfico de Samsung

Samsung, en sus anteriores modelos Galaxy S9 y S10, hizo uso de un sistema mecánico que permitía seleccionar entre dos aperturas fijas. Esta implementación, aunque básica en comparación con las versiones más avanzadas ahora disponibles, fue innovadora para su tiempo y sentó las bases para futuros desarrollos tecnológicos de la marca. Con el tiempo adicional que tiene para refinar esta característica, es previsible que Samsung busque reducir costos y mejorar la funcionalidad de la apertura variable, dándole un nuevo significado y utilidad más allá de ser solo un truco de marketing.

En un mercado cada vez más competitivo en el segmento de los smartphones, la reintroducción de la apertura variable en los Galaxy S28 podría representar una estrategia valiosa para Samsung. Este movimiento podría no solo atraer a los usuarios entusiastas de la fotografía, sino también restablecer su posición como líder en innovación tecnológica dentro de la industria. No obstante, la confirmación de estas características dependerá en gran medida de las pruebas y optimizaciones que el equipo de desarrollo realice durante el próximo ciclo de producción. Será interesante observar cómo evoluciona esta situación y mantenerse atento a futuras filtraciones y anuncios oficiales de la compañía.

Seguir leyendo: Los Samsung Galaxy S28 podrían recuperar una función de cámara que el iPhone 18 Pro volvió a poner de moda