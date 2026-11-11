Ruta 66 revela secretos de su icónica historia americana

Este año, la Ruta 66 conmemora su centenario, destacándose como la carretera más emblemática de Estados Unidos. Su creación ha estado íntimamente relacionada con las comunidades indígenas que han coexistido a lo largo de sus 3.940 kilómetros. En los territorios autóctonos que atraviesa, se está comenzando a reconocer el valor de las tradiciones culturales y culinarias de estas naciones indígenas.

Un giro hacia la cultura nativa

El restaurante Nātv, que abrió sus puertas en 2022 en Tulsa, Oklahoma, busca presentar la gastronomía indígena en una región donde la cocina nativa americana es escasa. Fundada por la chef Jacque Siegfried, de ascendencia shawnee, el lugar combina técnicas tradicionales con ingredientes locales. “Sigue siendo muy difícil encontrar restaurantes de cocina nativa americana por aquí”, comenta Siegfried, quien incorpora métodos como el de las “Tres Hermanas”, que utiliza maíz, frijoles y calabaza.

Aunque el turismo indígena a lo largo de la Ruta 66 ha recibido poca atención en el pasado, esta realidad está cambiando. La Asociación Estadounidense de Turismo Indígena (AIT) avanza en la promoción de experiencias auténticas y responsables. Su guía digital gratuita, American Indians & Route 66, pone de relieve la diversidad y riqueza cultural de las comunidades indígenas de la región, evidenciando un creciente interés en este tipo de turismo.

Recuperación de la narrativa indígena

Inaugurado en 2021, el Museo de los Primeros Americanos en Oklahoma City ofrece exposiciones que muestran la historia y cultura de las 39 naciones tribales de Oklahoma. Summer Mitchell, colaboradora del museo, resalta la necesidad de representar la narrativa indígena de forma auténtica. “Gran parte de esta tergiversación se burla de nosotros”, expresa Mitchell, quien señala que ahora las comunidades indígenas tienen una mayor oportunidad de narrar sus propias historias, en lugar de ser representadas a través de estereotipos.

Más hacia el oeste, el Centro Cultural de los Pueblos Indígenas en Albuquerque, Nuevo México, presenta la vida y costumbres de las 19 tribus nativas de la región. Con su oferta de cocina nativa y exposiciones sobre tradiciones y resistencia, este centro se ha convertido en un valioso espacio de formación y conexión para los visitantes.

La Ruta 66 representa no solo un recorrido pintoresco, sino también un vínculo entre las historias de resistencia y recuperación de las comunidades indígenas en Estados Unidos. A medida que los turistas empiezan a explorar más allá de los lugares típicos, una nueva oportunidad se abre hacia un turismo consciente y respetuoso que valora las culturas originarias.

De este modo, en este centenario, la Ruta 66 se convierte en más que un simple destino turístico; se transforma en un escenario donde las comunidades indígenas pueden compartir sus relatos y reclamar su lugar en la historia de Estados Unidos.