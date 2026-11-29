Un hallazgo importante en el sur de China ha llevado a los científicos a reconsiderar la diversidad de los grupos humanos que poblaron Asia durante el Pleistoceno. Restos de un ser humano han sido descubiertos, y sus características no encajan en especies conocidas, como los neandertales o los denisovanos. Este hallazgo se basa en el examen de cuatro dientes obtenidos de las cuevas de Guangxi, de los cuales dos tienen atributos morfológicos vinculados a los denisovanos, mientras que los otros dos presentan rasgos que son completamente desconocidos para la ciencia actual.

Restos fósiles revelan nueva información sobre la evolución humana

El descubrimiento fue realizado por un grupo de investigación que incluye al científico Song Xing del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) en Burgos, en 2021, enfocado en la cueva de Chuanshandong. Los fósiles recuperados, que son dos premolares encontrados a solo 20 centímetros de distancia, tienen una antigüedad estimada en 100,800 años. Aunque muestran características típicas de Homo erectus, su corona dental sugiere adaptaciones más sofisticadas, lo que lleva a pensar que podrían representar una línea evolutiva distinta de los denisovanos, neandertales y humanos modernos.

Una conexión inesperada con el Homo antecessor

Las proteínas extraídas de los dientes han sido analizadas con técnicas de paleoproteómica, permitiendo a los investigadores relacionar una de las variantes de aminoácidos con el Homo antecessor de Atapuerca, una especie primitiva de humano que habitó en Europa. También se encontraron similitudes con proteínas de Homo erectus, lo que sugiere que el individuo de Chuanshandong podría haber tenido características ancestrales que coexistieron con otras poblaciones arqueológicas.

En la cueva de Longchuandong, otros dos dientes —un premolar y un molar— han sido datados en 104,500 y 42,600 años respectivamente, mostrando similitudes significativas con los restos de denisovanos encontrados en Siberia. Este descubrimiento amplía el entendimiento sobre la dispersión y adaptación de los denisovanos en diferentes regiones, sugiriendo que se habrían adaptado a ambientes subtropicales y tropicales, a diferencia de la creencia anterior que los limitaba a Siberia.

Implicaciones para la historia humana

La investigación sugiere que el sur de China pudo haber funcionado como un refugio para especies humanas arcaicas, aun cuando estas desaparecían en otras áreas. Los investigadores proponen que, gracias a los ecosistemas especiales de la región, algunas poblaciones podrían haber perdurado durante milenios. Sin embargo, no hay evidencia concluyente que indique interacciones entre estas poblaciones y las que se expandían por otras partes del mundo.

A pesar de los hallazgos intrigantes, la falta de otros elementos culturales, como herramientas de piedra, complica la interpretación de la vida de estos humanos arcaicos. Con información proveniente de solo cuatro dientes, es prematuro afirmar que se ha descubierto una nueva especie humana, aunque los análisis sugieren que, en el remoto sur de Asia, podrían haber sobrevivido vestigios de un pasado evolutivo humano que aún no se comprenden del todo.