Hallazgos recientes en el ámbito arqueológico sugieren que el cannabis se utilizaba en rituales funerarios hace unos 2.800 años. No obstante, es importante señalar que los datos recabados provienen de distintos yacimientos, cada uno con sus propias evidencias y características, lo que impide generalizar los resultados. Un examen detallado indica que lo que se ha denominado “tumba sacrificial siberiana” involucra en realidad tres sitios significativos, cada uno con particularidades únicas.

Evidencias Obtenidas de Tres Yacimientos

La fuente más confiable sobre el uso ritual del cannabis se encuentra en el cementerio de Jirzankal, situado en la región de Xinjiang, China. En este lugar, se recuperaron 10 braseros de madera vinculados a ocho tumbas. Mediante la técnica de cromatografía de gases-espectrometría de masas, se detectó la presencia de cannabinol (CBN), un compuesto resultante de la degradación del THC, lo que sugiere que el cannabis fue utilizado en esos espacios funerarios. De los diez braseros analizados, nueve mostraron restos de CBN, apoyando así la idea del uso de cannabis en ceremonias.

A pesar de este hallazgo, es crucial enfatizar que el análisis no responde quién consumió el cannabis o si hubo intoxicación; se confirmó la existencia de la sustancia, pero no se especifica su uso preciso.

Investigaciones en Jiayi y Siberia

Otro yacimiento significativo es Jiayi, también en Xinjiang, donde se hallaron 13 plantas completas de cannabis colocadas sobre el cuerpo de un difunto. Aunque la forma en que se dispusieron sugiere una intención, no existen pruebas de que fueran sometidas a un proceso de inhalación, ya que no se realizó un análisis químico que validara su uso psicoactivo.

En cuanto a la cultura Pazyryk en Siberia, los hallazgos han generado interpretaciones menos concluyentes. En esta área se encontraron objetos que algunos investigadores creen que podrían haber servido para quemar o inhalar sustancias. Sin embargo, los análisis capilares realizados, que detectaron metales como cobre y zinc, no encontraron cannabinoides, lo que limita las inferencias sobre el consumo de cannabis en este contexto.

Relevancia de la Precisión en la Análisis

Es esencial diferenciar entre la evidencia tangible y las suposiciones. El descubrimiento de CBN en Jirzankal no señala que una persona estuviese intoxicada, y las plantas en Jiayi no confirman un uso ritual específico. Asimismo, los análisis en Siberia no proporcionan pruebas claras sobre la inhalación de cannabis. Establecer la distinción entre lo que realmente demuestra cada resultado y lo que es solo especulativo es fundamental para entender estas prácticas ancestrales.

Implicaciones para la Investigación de Ritos Ancestrales

A pesar de las limitaciones en las conclusiones sobre el uso ceremonial del cannabis, el contexto sugiere que algunas comunidades del interior de Asia incorporaron esta planta en sus prácticas funerarias. La presencia de braseros junto a las tumbas ofrece una indicación sobre el papel potencial del cannabis en la creación de una atmósfera ritual, aunque no se puede asegurar que todos los presentes en los rituales se intoxicasen. Además, las ideas sobre el cannabis como un método de control o su relación con sacrificios humanos requieren de más evidencias para ser confirmadas.

En resumen, aunque estos estudios brindan una visión interesante sobre el uso del cannabis en rituales, existe un vasto campo por investigar. La adopción de técnicas químicas más avanzadas puede descubrir otros aspectos sobre el uso ritual de plantas psicoactivas en la prehistoria, invitando a los investigadores a reconsiderar lo que se considera simbólico.