En noviembre de 2026, varias comunidades se vieron impactadas por intensas lluvias y ráfagas de viento que resultaron de la borrasca Bruna. Este fenómeno llevó a la AEMET a emitir avisos naranjas en cuatro provincias españolas. Con el invierno a la vuelta de la esquina y las temperaturas comenzando a descender, muchas familias se preparan para poner en marcha sus sistemas de calefacción.

Radiadores de calor azul: una opción eficaz y confortante

El especialista en eficiencia energética, Ángel Blázquez, ha revisado diversas alternativas para calentar los hogares, resaltando los radiadores de calor azul como una opción preferible. Este tipo de calefacción se caracteriza por ofrecer un calor muy confortable y, además, proporciona un mayor ahorro en comparación con otros sistemas tradicionales. Blázquez señala que la capacidad de estos radiadores para ser programados y ser controlados de forma remota permite precalentar el hogar antes de regresar a él.

A pesar de sus beneficios, Blázquez destaca que no existe radiador que pueda alcanzar una eficacia del 200%. La mayoría de estos dispositivos convierten casi el 100% de la electricidad en calor, siendo la diferencia notable en la forma en que se distribuye ese calor y en los costos de operación, lo cual está corroborado por el análisis de Xataka Home.

Factores a considerar al elegir un sistema de calefacción

Al seleccionar un sistema de calefacción, Blázquez aconseja considerar los metros cuadrados del espacio. Por ejemplo, para un área de cinco metros cuadrados, se necesitarían aproximadamente 500 vatios, lo que generaría un coste de alrededor de 15 céntimos por hora. Para habitaciones de mayor tamaño, como las de 15 metros cuadrados, requerirían cerca de 1.300 vatios, implicando un gasto aproximado de 30 céntimos por hora.

El 10 de noviembre de 2026, el precio medio del kilovatio hora del PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) fue de 0,218 euros, según Selectra. Cabe destacar que la potencia necesaria puede diferir dependiendo de la calidad del aislamiento de la vivienda. En el caso de los radiadores eléctricos de aceite, que son económicos y muy portátiles, el tiempo de calentamiento oscila entre 30 y 45 minutos de acuerdo con un informe de Yoigo Luz y Gas.

Blázquez también menciona que cada grado adicional en el termostato contribuye a un aumento considerable en el consumo de energía. Mantener una temperatura aproximada de 20 grados es suficiente para alcanzar el confort deseado sin incrementar desmesuradamente la factura eléctrica, como indica un estudio del IDAE, según Eroski Consumer en 2007.

Para finalizar, la selección meticulosa y el uso adecuado de los sistemas de calefacción tienen un impacto significativo en la eficiencia energética y en el monto mensual de la factura eléctrica. Adoptar el tipo correcto de calefacción y aplicar tácticas para un uso eficaz no solo incrementará el confort del hogar, sino que también permitirá un ahorro considerable en los gastos energéticos.