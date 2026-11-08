Quirófanos romanos hace 2.000 años sin anestesia moderna

La antigua Roma mostró un nivel de avance notable en su medicina, aunque también carecía de importantes elementos que caracterizan la práctica médica moderna. Los médicos realizaban procedimientos quirúrgicos utilizando un conjunto de herramientas, como bisturíes, pinzas y sondas, lo que evidenciaba un buen conocimiento anatómico y destreza manual. Sin embargo, la falta de anestésicos actuales y antibióticos obligaba a los pacientes a soportar un dolor intenso y el contínuo riesgo de infecciones después de las operaciones.

Instrumentos quirúrgicos de Pompeya

En un hallazgo arqueológico significativo en Pompeya, que fue enterrada por la erupción del Vesubio en el 79 d. C., se descubrieron más de 40 instrumentos quirúrgicos en la famosa Casa del Cirujano. Estos utensilios, que incluían bisturíes y sondas, ofrecen una visión valiosa sobre las prácticas médicas del período. Aunque no se comprende del todo el uso específico de todos los espacios en la casa, los instrumentos encontrados sugieren que los médicos romanos usaban herramientas específicas para distintas funciones. Por ejemplo, las incisiones eran realizadas con bisturíes, mientras que las pinzas servían para sujetar o extraer materiales.

La calidad de los instrumentos también merece atención. Muchos estaban fabricados de bronce, con las partes cortantes en hierro o acero. Algunas herramientas presentaban mangos diseñados para recibir hojas intercambiables, mostrando un enfoque innovador para extender su durabilidad.

El desafío de la anestesia y el tratamiento postoperatorio

A pesar de su conocimiento, los romanos antiguos enfrentaron desafíos significativos al realizar cirugías, especialmente en lo relacionado con el dolor. Los médicos conocían ciertas sustancias, como el opio y la mandrágora, que proporcionaban un alivio temporal, pero cuya eficacia era difícil de regular. Aulo Cornelio Celso, un reconocido médico romano, señaló que un cirujano debía tener manos firmes y ser capaz de ignorar el dolor del paciente, poniendo de manifiesto la dureza inherente del procedimiento quirúrgico.

La recuperación posterior a las intervenciones no estaba asegurada. Aunque los médicos eran capaces de limpiar heridas y aplicar vendajes, carecían de la teoría microbiana de las enfermedades, lo que dejaba a los pacientes expuestos a infecciones que hoy en día serían tratadas fácilmente con antibióticos. Además, la calidad de la atención médica variaba notablemente, dependiendo de la educación del médico y de la situación socioeconómica del enfermo.

En conclusión, la medicina romana revela una imagen compleja: un equilibrio entre avances que podrían considerarse el inicio de una práctica médica profesional y la carencia de conocimientos esenciales que hoy son cruciales. A pesar de los progresos en técnicas y herramientas, los romanos aún enfrentaban limitaciones significativas en su comprensión de la anatomía humana y los cuidados necesarios para asegurar la salud de sus pacientes.