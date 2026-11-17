La Ley de Propiedad Horizontal, a través de su artículo 21, se presenta como una herramienta esencial para las comunidades de propietarios que lidian con el incumplimiento en el pago de cuotas por parte de algunos vecinos. Esta normativa permite a las comunidades reclamar judicialmente las deudas e incluso llevar a cabo embargos en situaciones críticas.

Normativas que regulan el impago

Este artículo no solo abarca el impago de los gastos comunes, sino que también establece las acciones que la comunidad puede implementar en respuesta. La reciente reforma de la Ley 10/2022 otorga a las juntas de propietarios la autoridad para adoptar medidas disuasorias contra los morosos, siempre que estas no se consideren abusivas ni perjudiquen la habitabilidad de los inmuebles. Estas disposiciones impactan de manera directa en la gestión administrativa y en la convivencia dentro de los edificios.

El artículo 9.1.e de la Ley establece la obligación de cada propietario de cumplir con el pago de las cuotas, y la comunidad tiene la facultad de iniciar el proceso de reclamación a través del monitorio especial, sin importar el monto a reclamar.

Derechos en las juntas de propietarios

De acuerdo con el artículo 15.2, los vecinos que no estén al día con sus pagos pueden participar en las discusiones durante las juntas, aunque su derecho a voto queda restringido. La única excepción ocurre si han impugnado su deuda en un juicio o han depositado el importe adeudado. Asimismo, el artículo 16.2 establece que la convocatoria de la junta debe incluir una relación de propietarios morosos, lo que promueve la transparencia respecto a la situación financiera de la comunidad.

Bajo ciertas condiciones, la comunidad tiene la posibilidad de revelar públicamente los nombres de los deudores. La Agencia Española de Protección de Datos indica que esta difusión es permisible siempre que haya pruebas de intentos previos para notificar a los propietarios acerca de sus deudas.

Proceso de reclamación y consecuencias

El inicio del proceso de reclamación se produce con un acuerdo de la comunidad que liquida la deuda, el cual debe ser notificado al moroso mediante un medio que asegure la confirmación de recepción. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sugiere el uso del burofax para este propósito.

En caso de que el vecino se oponga a la reclamación, la comunidad puede solicitar un embargo preventivo sobre sus bienes, el cual el juez puede autorizar sin necesidad de presentar garantía. Según la OCU, esta acción podría incluir el mismo inmueble del deudor. Además, si la deuda no se salda, los intereses podrían sumarse al total originalmente adeudado, con una tasa superior al interés legal vigente fijada por la junta.

En resumen, el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal proporciona un marco legal sólido para las comunidades que enfrentan dificultades con propietarios morosos. Esta legislación tiene como objetivo proteger los intereses de la comunidad y fomentar una convivencia más armoniosa y responsable entre los propietarios. La correcta aplicación de estas normativas puede resultar en una gestión más eficiente y en la recuperación de cuotas adeudadas, contribuyendo al bienestar del conjunto residencial.