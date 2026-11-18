Al vender una propiedad que cuenta con inquilinos, los propietarios deben considerar varios aspectos legales importantes. La transferencia de propiedad no solo significa ceder los derechos, mas también conlleva ciertas responsabilidades sobre los contratos de arrendamiento de carácter vigente. Según el artículo 14 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), el nuevo dueño está obligado a respetar el contrato existente, lo que resulta fundamental para asegurar los derechos de los inquilinos.

Responsabilidades del nuevo propietario

Cuando se produce un cambio en la titularidad de un inmueble arrendado, el nuevo propietario asume el rol de arrendador del arrendatario original durante un período de 5 años, o de 7 años si el anterior arrendador pertenecía a una entidad jurídica. Esto quiere decir que el desalojo no podrá llevarse a cabo únicamente por el cambio de propietario, ni el contrato actual podrá ser modificado de forma unilateral. Es crucial considerar tanto la duración del contrato como su estado de registro al realizar la venta, ya que esto puede afectar las responsabilidades de ambas partes, tanto del vendedor como del comprador.

La duración de la protección se cuenta desde el comienzo del contrato, lo que significa que debe respetarse el tiempo restante para alcanzar los 5 o 7 años estipulados. En caso de que se establezca un plazo mayor, el nuevo propietario estará igualmente obligado a cumplir con dicho plazo. Sin embargo, si se dan ciertas condiciones específicas del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, el vendedor podría verse obligado a indemnizar al inquilino.

Compensación al inquilino

En la excepción mencionada, el vendedor debe indemnizar al inquilino, y la compensación se calculará en base a una mensualidad del alquiler por cada año que quede más allá de los 5 o 7 años preestablecidos. Es importante destacar que esta obligación recae únicamente en el vendedor y no cubre costos adicionales como mudanzas o la comparación de precios de alquiler en otras propiedades.

Por consiguiente, si se firma un contrato de arrendamiento de 10 años y se realiza una venta, es necesario verificar si el nuevo propietario debe asumir la totalidad del plazo o si se encuentra en condiciones para exigir la indemnización adecuada. La mera ejecución de la venta antes de que termine el plazo del contrato no exime de esta carga.

Por lo tanto, resulta esencial revisar minuciosamente el contrato de arrendamiento y cualquier acuerdo previo con el propietario anterior, dado que normativas anteriores podrían seguir vigentes, a menos que se haya acordado lo contrario invalidado mediante un contrato entre las partes. La gestión cuidadosa de estos factores evitará conflictos legales y facilitará una transición más armoniosa durante el proceso de venta.