El 6 de noviembre de 2026, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) publicó un fuerte dictamen que recomienda la prohibición de la pesca comercial y deportiva de la anguila europea y la angula a partir de 2027. Esta medida responde a la alarmante disminución de las poblaciones de anguila, que se encuentra en un estado crítico.

Capturas nulas en todos los hábitats

En su informe, el ICES destaca que las capturas deberían ser nulas en todos los hábitats, incluyendo la pesca de angulas destinada a la repoblación y la acuicultura. El organismo científico también hace un llamado para eliminar todas las muertes causadas por actividades humanas, tales como las generadas por centrales hidroeléctricas, la degradación de los hábitats, la contaminación y la proliferación de enfermedades. Crear condiciones adecuadas para que las anguilas puedan completar su migración y reproducción es la prioridad en este contexto.

Asimismo, se enfatiza la importancia de restaurar los hábitats de la anguila, lo cual requiere recuperar las características físicas, químicas y biológicas de estos espacios, así como garantizar su conectividad, afectada por la presencia de presas y diques.

Medidas vigentes y búsqueda de soluciones

En 2027, la Comisión Europea mantendrá las medidas actuales respecto a la pesca de anguila y angula, que incluyen una prohibición de la pesca recreativa y una veda de al menos seis meses para capturas en aguas marinas y salobres del Atlántico nororiental. Esta decisión se basa en el principio de precaución, dado el continuo llamado del ICES a proteger esta especie en riesgo.

Por otro lado, la organización ecologista WWF ha manifestado que es necesario ir más allá. Recientemente, ha solicitado formalmente el cierre total de las pesquerías de anguila y la implementación de medidas urgentes para la recuperación de su hábitat. WWF advierte que, sin acciones decisivas, las poblaciones de anguila pueden enfrentar un colapso, especialmente teniendo en cuenta que su situación ha sido crítica durante décadas.

Además, la organización ha solicitado un plan de transición social justa para los pescadores que se verán afectados por estas restricciones, argumentando que es contradictorio seguir pescando una especie con niveles de población tan bajos.

La situación de la anguila europea ejemplifica los retos que enfrenta la biodiversidad marina y las repercusiones de la actividad humana en los ecosistemas acuáticos. Adoptar las recomendaciones del ICES no solo es esencial para la conservación de la especie, sino que también puede establecer un precedente para una gestión sostenible de los recursos marinos en Europa.