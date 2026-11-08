Postmenopausia y bienestar mujeres mayores: un nuevo futuro

La primera novela de la escritora venezolana Melanie Pérez Arias, titulada “Un animal que se deja caer”, se publicará en 2025 por Lumen y aborda la identidad y la amistad femenina. La narrativa gira en torno a Miriam, una mujer que inexplicablemente comienza a perder su cabello, lo que genera reflexiones profundas sobre la percepción del cuerpo femenino y la búsqueda de sentido ante cambios ineludibles en la vida.

Transformación y la amistad en el relato

El desarrollo de la historia se enfoca en el vínculo de Miriam con sus amigas, quienes se convierten en su familia elegida durante su proceso de autodescubrimiento. Pérez Arias enfatiza la relevancia del apoyo entre mujeres frente a las dificultades, sobre todo en una sociedad que frecuentemente invisibiliza a las mujeres. “Es un libro sobre la transformación y las búsquedas identitarias, que ocurren primero en un espacio muy íntimo del alma”, comenta la autora. En su narrativa, evita abordar directamente la situación política de Venezuela, optando en cambio por un enfoque más universal que permita a los lectores conectar con la historia sin las limitaciones del presente político.

El cuerpo como un enigma

La relación de las mujeres con sus cuerpos, especialmente en la adultez, constituye uno de los temas centrales de la novela. Pérez Arias señala que las exigencias sociales en torno a la belleza pueden ser abrumadoras. “En nuestra cultura, perder el cabello no es solo una cuestión de salud, sino un duelo sobre la identidad misma”, aclara. A medida que avanza la historia, Miriam se enfrenta al reto de armonizar su autoimagen con las expectativas sociales que dictan lo que debería ser una mujer en diferentes etapas de su vida, exponiendo los tabúes que aún persisten en torno a la salud y el envejecimiento femenino.

La obra se enmarca también en una exploración cultural más amplia, donde la autora menciona la santería y religiones africanas como elementos vitales de la identidad caribeña. “La santería está por todos lados y representa un legado que no se puede ignorar, es parte de nuestro ser”, afirma Pérez Arias, quien intenta reflejar una conexión positiva con estas tradiciones en su narrativa.

Respuestas a las expectativas culturales

A pesar de los desafíos, Pérez Arias subraya que la vida posterior a la menopausia puede ser muy enriquecedora. “El futuro para las mujeres mayores no se ve catastrófico, sino que se presenta como un camino hacia la libertad”, sostiene. La autora desafía la narrativa negativa que rodea a las mujeres en esta fase de la vida, mostrando que el autodescubrimiento y la reinvención son fundamentales y legítimos.

Finalmente, Pérez Arias invita a los lectores a acercarse a su novela con curiosidad y empatía, con la esperanza de que sus personajes reflejen de manera auténtica los desafíos y las bellezas del viaje humano. “La historia de Miriam es una invitación a descubrir que, aunque nuestros cuerpos puedan fallar, siempre hay un espacio para la amistad, el amor y la transformación”, concluye.