Policía movilizada en Polonia por conflicto político sobre tribunal

La crisis política en Polonia ha escalado a niveles preocupantes tras el choque entre el primer ministro Donald Tusk y el exgobierno dirigido por el partido Ley y Justicia (PiS) bajo la presidencia de Karol Nawrocki. La disputa gira en torno al control del Tribunal Constitucional, lo que motivó la intervención de la policía antidisturbios en la sede del mencionado tribunal.

Intervención policial y acusaciones legales

Un amplio operativo policial fue desplegado en el Tribunal Constitucional en la madrugada de este sábado, a raíz de la solicitud del ministro de Justicia, Waldemar Żurek. Żurek demandó la eliminación de la inmunidad judicial del presidente del tribunal, Bogdan Święczkowski, y del vicepresidente, Bartłomiej Sochański, para poder presentarles cargos penales. Ambos magistrados fueron designados por el PiS en un proceso que ha generado objeciones legales significativas de tribunales europeos.

Desde que Tusk asumió como primer ministro en 2023, ha mostrado un firme compromiso por despolitizar el sistema judicial de Polonia, defendiendo sus decisiones mientras sus opositores se manifiestan frente a los tribunales de Varsovia. En respuesta a la situación, Nawrocki, quien se encontraba rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, regresó a Varsovia y trató de defender su administración ante el escándalo judicial.

Lucha por el estado de derecho y elecciones venideras

Desde su llegada al poder, Nawrocki ha puesto obstáculos a los esfuerzos de Tusk para revertir las reformas del PiS, recibiendo críticas por debilitar el estado de derecho en Polonia. Este conflicto se intensifica en un año clave, ya que se avecinan elecciones parlamentarias. Sus críticos argumentan que las acciones de Tusk buscan consolidar su popularidad entre los electores antes de las votaciones.

Además de las controversias sobre los jueces, la Comisión de Venecia, un organismo asesor del Consejo de Europa, ha instado a Nawrocki a juramentar a cinco magistrados elegidos por el Parlamento, quienes han estado en un limbo debido a sospechas de irregularidades en su nombramiento. Este reciente conflicto ha hecho que muchos consideren las acciones del gobierno como un intento de golpe de estado, según un comunicado del Tribunal Constitucional, el cual afirma que los jueces no han cometido delitos.

Las repercusiones de esta coyuntura podrían ser significativas, dado que el estado de derecho en Polonia ha estado en riesgo desde que el PiS asumió el poder y reconfiguró el Tribunal Constitucional a su favor en 2015. Dictámenes de organismos internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han declarado inválidas varias de estas designaciones, lo que levanta preocupaciones sobre la imparcialidad del sistema judicial polaco.

La atmósfera política y social en Polonia es tensa, sugiriendo que el destino del país podría depender de cómo se maneje este conflicto. Tusk ha subrayado la importancia de restaurar el estado de derecho, aunque enfrenta significativos obstáculos debido a las políticas de la era PiS. La prolongación de esta crisis podría tener profundas implicaciones en el panorama político del país, así como en la confianza pública hacia sus instituciones judiciales.