Pobreza extrema en Colombia retratada a través de cinco familias

El cineasta Andrés Ruiz aborda en su reciente trabajo “El juego de la vida” un desafío fundamental que Colombia enfrenta: la desigualdad y la pobreza extrema. La nación ostenta el título de ser el país más desigual de América Latina, según el índice de Gini del Banco Mundial. Un estudio de la OCDE revela que un niño colombiano necesita alrededor de 11 generaciones para escapar de la pobreza, un hecho que se ve reforzado por la desigualdad en el acceso a la educación.

Documentación sobre la pobreza extrema

El documental “El juego de la vida” ha sido aclamado, obteniendo reconocimientos significativos, incluyendo dos premios Macondo por mejor documental y mejor película elegida por el público. Durante 14 años, Ruiz y su equipo documentaron las vidas de varias familias, retratando su situación en un contexto donde la movilidad social es un reto. Este trabajo se basa en una investigación realizada por la Universidad de los Andes, que analizó 10,000 familias para comprender por qué salir de la pobreza es algo poco común en Colombia.

La intersección de historias personales y sociales

La trayectoria personal de Ruiz se entrelaza con su labor como director. Creció en una familia de siete hijos que vivió en condiciones de pobreza extrema, lo que le permitió experimentar el clasismo y la discriminación durante su formación. Su documental no solo narra las dificultades que enfrentan las familias retratadas, sino que también da voz a sus propios desafíos al compartir su historia de movilidad social.

Al editar el documental, Ruiz expresó su temor a una posible percepción condescendiente al compartir su historia. Sin embargo, al dialogar con otros jóvenes de bajos recursos que atravesaban experiencias similares, entendió la importancia de visibilizar su realidad. Se dio cuenta de que muchas personas ocultan su origen, lo que abre un espacio para discutir las barreras que enfrentan aquellos que intentan mejorar su situación social.

Condiciones en el campo colombiano

A través de su investigación, Ruiz constató que la pobreza no solo es un problema de las áreas urbanas; también afecta a los campesinos que, a pesar de vivir en medio de tierras fértiles, enfrentan condiciones de vida deplorables. En regiones como Montería y Simijaca, la riqueza de cultivos de maíz y ganado contrasta profundamente con la precariedad de las viviendas. Esto lo llevó a cuestionar las razones de tal desigualdad en un país donde la agricultura debería proporcionar sustento.

Descubrimientos significativos

A lo largo de su extensa filmación, Ruiz llegó a comprender las “trampas” que perpetúan la pobreza, como la escasa disponibilidad de educación y los embarazos adolescentes. Relató las similitudes entre su historia y la de su padre, que reflejan las estructuras sociales que dificultan la superación de estas situaciones. Su experiencia personal se convirtió en un elemento clave dentro del documental, ofreciendo una mirada cercanamente empática a las luchas que otros enfrentan cada día.

El impacto del documental ha trascendido las fronteras colombianas, generando identificación y empatía entre diversas comunidades. Su éxito se evidencia en la audiencia, con más de 25,000 personas que vieron la película, superando las expectativas de quienes la produjeron y consolidándose como un discurso importante sobre la desigualdad en una Colombia que continúa enfrentando múltiples desafíos para reducir su pobreza extrema.