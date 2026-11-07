PlayStation Store lanza rebajas anticipadas para Black Friday

El Black Friday ha llegado con su temporada de rebajas en videojuegos, convirtiéndose en un evento muy esperado en noviembre. Sony ha protagonizado el lanzamiento de una nueva promoción en la PlayStation Store, donde miles de ofertas están disponibles en juegos para PS4 y PS5. Este evento se extenderá hasta el 21 de noviembre, brindando a los entusiastas del gaming una oportunidad única para hacerse con algunos de los títulos más reconocidos a precios reducidos.

Principales descuentos en la PlayStation Store

Las ofertas más atractivas engloban títulos de diversos géneros, todos aclamados por críticos y jugadores. A continuación, se presentan algunos de los más destacados:

Silent Hill f: costando 19,59 euros (anteriormente 69,99 euros). En esta entrega de la famosa saga de terror, la protagonista, Hinako, confronta criaturas extrañas en un ambiente japonés de los años 60.

(anteriormente 69,99 euros). En esta entrega de la famosa saga de terror, la protagonista, Hinako, confronta criaturas extrañas en un ambiente japonés de los años 60. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: a un precio de 14,99 euros (antes 59,99 euros). Esta aventura sigue a Goro Majima en un viaje lleno de batallas y exploraciones por los mares hawaianos.

(antes 59,99 euros). Esta aventura sigue a Goro Majima en un viaje lleno de batallas y exploraciones por los mares hawaianos. Sonic Superstars: disponible por 17,99 euros (previo 59,99 euros). El icónico erizo azul regresa con niveles en 2D que evocan la esencia de los clásicos, permitiendo el multijugador para hasta cuatro personas.

(previo 59,99 euros). El icónico erizo azul regresa con niveles en 2D que evocan la esencia de los clásicos, permitiendo el multijugador para hasta cuatro personas. The Crew Motorfest Deluxe Edition: a 15,99 euros (antes 79,99 euros). Un título de carreras con un mundo abierto repleto de desafíos para los jugadores.

(antes 79,99 euros). Un título de carreras con un mundo abierto repleto de desafíos para los jugadores. Wolfenstein: Alt History Collection : por 13,99 euros (anteriormente 69,99 euros). Este compilado incluye múltiples entregas de la saga, ofreciendo acción trepidante en contextos alternativos contra fuerzas nazis.

: por (anteriormente 69,99 euros). Este compilado incluye múltiples entregas de la saga, ofreciendo acción trepidante en contextos alternativos contra fuerzas nazis. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge: a solo 9,99 euros (antes 24,99 euros). Este divertido beat’em up revive la esencia de los clásicos y permite que hasta seis jugadores disfruten en modo cooperativo.

(antes 24,99 euros). Este divertido beat’em up revive la esencia de los clásicos y permite que hasta seis jugadores disfruten en modo cooperativo. Crusader Kings III: a un precio de 19,99 euros (anteriormente 49,99 euros). Los jugadores deberán liderar una dinastía medieval, administrando sus relaciones y conquistas para expandir su reino.

(anteriormente 49,99 euros). Los jugadores deberán liderar una dinastía medieval, administrando sus relaciones y conquistas para expandir su reino. Remnant II: disponible por 14,99 euros (antes 49,99 euros). Esta secuela brinda acción cooperativa en un mundo plagado de monstruos y numerosos desafíos.

(antes 49,99 euros). Esta secuela brinda acción cooperativa en un mundo plagado de monstruos y numerosos desafíos. Death Stranding: Director’s Cut: a 19,99 euros (anteriormente 49,99 euros). Una obra emblemática de Hideo Kojima que invita a descubrir un mundo postapocalíptico con una narrativa rica.

Repercusiones en la comunidad de jugadores

Con estas rebajas, Sony intenta no solo atraer a nuevos jugadores, sino también proporcionar opciones de ahorro significativas a quienes ya forman parte de la comunidad. La promoción anticipada del Black Friday permite a los usuarios disfrutar de videojuegos de alta gama a precios accesibles. Este tipo de iniciativas son especialmente bien recibidas en el entorno gaming, donde el juego compartido es cada vez más relevante. Aquellos interesados en aprovechar estas ofertas tienen hasta el 21 de noviembre, justo antes de que termine la promoción. Con una rica variedad de títulos en descuento, cada jugador podrá encontrar opciones que se alineen con sus preferencias y estilos de juego, fortaleciendo así su conexión con la marca PlayStation y el universo de los videojuegos en general.