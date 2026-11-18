La reciente revelación de los nominados para The Game Awards 2026 representa un momento crucial para PlayStation, dado que la firma no tiene representantes en la categoría de Juego del Año (GOTY). Este hecho marca la primera ausencia en once años, desde que Bloodborne recibió su nominación en 2015, lo que inició una notable serie de reconocimientos.

Una Racha Impresionante

Desde 2015 hasta 2025, PlayStation ha logrado un destacado número de nominaciones al GOTY, siendo reconocidos varios de sus títulos como los mejores de sus respectivos años. Algunos de los más notables son:

2015: Bloodborne

Bloodborne 2016: Uncharted 4: El desenlace del ladrón

Uncharted 4: El desenlace del ladrón 2017: Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn 2018: God of War y Marvel’s Spider-Man

God of War y Marvel’s Spider-Man 2019: Death Stranding

Death Stranding 2020: The Last of Us Parte II y Ghost of Tsushima

The Last of Us Parte II y Ghost of Tsushima 2021: Ratchet & Clank: Una dimensión aparte

Ratchet & Clank: Una dimensión aparte 2022: God of War Ragnarök y Horizon Forbidden West

God of War Ragnarök y Horizon Forbidden West 2023: Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2 2024: Astro Bot

Astro Bot 2025: Death Stranding 2: On the Beach

Dentro de esta impresionante lista, The Last of Us Parte II, God of War y Astro Bot fueron galardonados con el prestigioso título de GOTY, afirmando el estatus de PlayStation como una de las editoras más galardonadas en la historia de esta premiación.

Otras Nominaciones y Críticas

A pesar de no contar con nominaciones al GOTY, PlayStation ha conseguido reconocimiento en otras categorías. Aunque Marvel Lobezno, uno de los lanzamientos más esperados, pudo haber sido un contendiente fuerte, recibió críticas mixtas que lo excluyeron de la carrera principal. Sin embargo, Liam McIntyre ha sido nominado por su actuación como el célebre mutante en la categoría de Mejor Interpretación, y además, Insomniac Games ha sido elogiado por su contribución en Innovación en Accesibilidad.

Además, juegos como Saros y Marathon se destacaron al ser nominados en las categorías de Mejor Juego de Acción y Mejor Juego Multijugador, respectivamente.

Un Cambio en la Historia de PlayStation

La ausencia de nominaciones en la categoría de Juego del Año en The Game Awards 2026 podría representar un cambio significativo en cómo se percibe a PlayStation dentro de la industria de los videojuegos. Este contexto se intensifica con el surgimiento de nuevos desarrolladores y títulos que superan las expectativas establecidas por el público y la crítica. A pesar de este pequeño paréntesis en su trayectoria, PlayStation sigue siendo una referencia en el mercado, respaldada por una rica historia de innovación y premios que seguramente serán destacados en próximos eventos.