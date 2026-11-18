La reciente revelación de los nominados para The Game Awards 2026 representa un momento crucial para PlayStation, dado que la firma no tiene representantes en la categoría de Juego del Año (GOTY). Este hecho marca la primera ausencia en once años, desde que Bloodborne recibió su nominación en 2015, lo que inició una notable serie de reconocimientos.
Una Racha Impresionante
Desde 2015 hasta 2025, PlayStation ha logrado un destacado número de nominaciones al GOTY, siendo reconocidos varios de sus títulos como los mejores de sus respectivos años. Algunos de los más notables son:
- 2015: Bloodborne
- 2016: Uncharted 4: El desenlace del ladrón
- 2017: Horizon Zero Dawn
- 2018: God of War y Marvel’s Spider-Man
- 2019: Death Stranding
- 2020: The Last of Us Parte II y Ghost of Tsushima
- 2021: Ratchet & Clank: Una dimensión aparte
- 2022: God of War Ragnarök y Horizon Forbidden West
- 2023: Marvel’s Spider-Man 2
- 2024: Astro Bot
- 2025: Death Stranding 2: On the Beach
Dentro de esta impresionante lista, The Last of Us Parte II, God of War y Astro Bot fueron galardonados con el prestigioso título de GOTY, afirmando el estatus de PlayStation como una de las editoras más galardonadas en la historia de esta premiación.
Otras Nominaciones y Críticas
A pesar de no contar con nominaciones al GOTY, PlayStation ha conseguido reconocimiento en otras categorías. Aunque Marvel Lobezno, uno de los lanzamientos más esperados, pudo haber sido un contendiente fuerte, recibió críticas mixtas que lo excluyeron de la carrera principal. Sin embargo, Liam McIntyre ha sido nominado por su actuación como el célebre mutante en la categoría de Mejor Interpretación, y además, Insomniac Games ha sido elogiado por su contribución en Innovación en Accesibilidad.
Además, juegos como Saros y Marathon se destacaron al ser nominados en las categorías de Mejor Juego de Acción y Mejor Juego Multijugador, respectivamente.
Un Cambio en la Historia de PlayStation
La ausencia de nominaciones en la categoría de Juego del Año en The Game Awards 2026 podría representar un cambio significativo en cómo se percibe a PlayStation dentro de la industria de los videojuegos. Este contexto se intensifica con el surgimiento de nuevos desarrolladores y títulos que superan las expectativas establecidas por el público y la crítica. A pesar de este pequeño paréntesis en su trayectoria, PlayStation sigue siendo una referencia en el mercado, respaldada por una rica historia de innovación y premios que seguramente serán destacados en próximos eventos.