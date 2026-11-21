Un hallazgo asombroso ha ocurrido con la Grevillea de Caley (Grevillea caleyi), un arbusto australiano que se encuentra en estado crítico de extinción. Después de más de diez años de ausencia, esta especie ha reaparecido en una parcela de nueve hectáreas de Transgrid, ubicada al norte de Sídney. Gracias a una quema preventiva, se lograron las condiciones necesarias para que las semillas, que estaban inactivas en el suelo, germinaran.

Estado crítico de la especie

Catalogada como crítica en Nueva Gales del Sur, la Grevillea de Caley forma parte de la lista roja de la UICN. Su hábitat natural abarca apenas ocho kilómetros cuadrados en las cercanías de Belrose y Terrey Hills, a unos 20 kilómetros al norte de Sídney. Según una nota de prensa de Transgrid, existen aproximadamente 20 poblaciones silvestres conocidas de esta planta. La urbanización, la degradación del hábitat y la fragmentación han reducido su distribución, llevando a la especie a una situación muy crítica.

El arbusto puede alcanzar alturas y anchos de hasta cuatro metros. Su ciclo de vida es peculiar, ya que requiere del fuego para regenerarse, lo que implica que muere en incendios. Aunque no se comprende completamente el mecanismo que permite esta regeneración, se cree que el calor y el humo son esenciales para romper la dormancia de sus semillas. La interacción entre el fuego y la biodiversidad es clave para la preservación de la especie.

Un hallazgo relevante

Monika Moutos, directora general de Estrategia y Planificación Ambiental de Transgrid, expresó su alegría por este descubrimiento, subrayando que el comportamiento de la planta ante el fuego muestra cómo un manejo adecuado del terreno puede beneficiar tanto a la seguridad comunitaria como a la biodiversidad. Durante la inspección del área, el equipo de Transgrid no solo halló una población aislada, sino también seis grupos distintos de Grevillea de Caley, con alrededor de una docena de ejemplares en cada uno.

Este descubrimiento brinda una oportunidad valiosa para el programa Saving Our Species del Gobierno de Nueva Gales del Sur, que se dedica a la protección de especies en peligro de extinción. Además, cada grupo de plantas es genéticamente diferente, lo que podría facilitar la creación de nuevas plantas saludables. Tras la confirmación de estas poblaciones, Transgrid se comprometió a realizar un seguimiento constante para investigar la diversidad genética y la resiliencia de esta especie.

El nombre de la Grevillea de Caley rinde homenaje a George Caley, un naturalista que recolectó muestras de la planta en 1805. La reaparición de este arbusto, tras más de 10 años gracias a la intervención controlada del fuego, resalta la relevancia de incorporar métodos innovadores en la conservación de la biodiversidad.