Planeta enano se descubre en los límites del sistema solar

Un nuevo candidato a planeta enano ha sido identificado por astrónomos en nuestro sistema solar. Conocido provisionalmente como 2026 ED138, este objeto fue descubierto el 13 de octubre de 2026 por el observatorio Vera C. Rubin en Chile, gracias al análisis de datos proporcionados por el telescopio Simonyi. Este hallazgo representa un avance notable en la búsqueda de cuerpos celestes que se encuentran más allá de Plutón.

Características del nuevo descubrimiento

Situado a aproximadamente 46 unidades astronómicas del Sol, 2026 ED138 se encuentra unas 6 unidades más lejos que Plutón, que orbita a 40 unidades astronómicas. Este objeto tiene un período orbital estimado de 281 años y presenta una inclinación de 25 grados en relación al plano orbital del sistema solar. Gracias a estas características, se le clasifica como un cuerpo “clásico caliente”, presumiblemente influenciado por las interacciones gravitatorias que Neptuno tuvo durante su formación.

Las primeras observaciones muestran que la superficie de 2026 ED138 tiene un tono rojizo, potencialmente ligado a la presencia de compuestos orgánicos complejos denominados tolinas, aunque la composición del objeto aún no ha sido confirmada. Se estima que su diámetro varía entre 600 y 1,500 kilómetros.

Implicaciones para la clasificación de planetas enanos

La Unión Astronómica Internacional debe validar ciertos criterios antes de que 2026 ED138 sea oficialmente reconocido como un planeta enano. Estos criterios incluyen poseer suficiente masa para que su gravedad le permita adoptar una forma casi esférica, además de no haber despejado su vecindario de otros objetos. En la actualidad, el catálogo de planetas enanos comprende a Ceres, Plutón, Eris, Haumea y Makemake.

Este descubrimiento resalta un cambio en la metodología de la astronomía contemporánea. El observatorio Rubin, que inició su proyecto de exploración del cielo en junio de 2026, cuenta con una cámara de 3.200 megapíxeles, permitiendo un análisis exhaustivo y seguimiento constante de los cuerpos celestes. Esta tecnología de “arqueología visual” brinda a los científicos la posibilidad de seguir objetos recién identificados mediante imágenes de décadas pasadas, lo que podría redefinir nuestra comprensión sobre los límites del sistema solar.

En conclusión, el hallazgo de 2026 ED138 no solo representa un avance significativo en la exploración de nuestro sistema solar, sino que también presenta la oportunidad de ampliar el listado oficial de planetas enanos próximamente. A medida que la tecnología y los métodos de observación continúan evolucionando, parece que los astrónomos están comenzando a desvelar los secretos de las regiones más lejanas del cosmos.