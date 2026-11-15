Pierna de bronce revela secreto de estatua imperial en Escocia

Un análisis reciente de una pierna de bronce que fue descubierta en 1820 en Milsington, cerca de Hawick, Escocia, ha puesto de manifiesto su posible vínculo con un destacado monumento ecuestre del emperador Antonino Pío, quien estuvo al mando de Roma desde el año 138 hasta 161 d.C. Este hallazgo, que había intrigado a los arqueólogos durante más de dos siglos, tiene el potencial de alterar nuestra comprensión de la escultura y su papel en el contexto del poder romano en esa región.

Reevaluando el origen de la escultura

Hasta ahora, se creía que la pierna había sido traída de un asentamiento romano al sur, posiblemente de Eboracum, hoy en día conocida como York. No obstante, los investigadores de los Museos Nacionales de Escocia están proponiendo que la escultura podría haberse levantado originalmente en el sur de Escocia, durante las campañas militares de Antonino Pío en la década de 140 d.C. Este monumento podría haber tenido el propósito de conmemorar la expansión territorial romana y reafirmar su control sobre las comunidades locales.

Esta pierna, más alta que una figura humana y que probablemente estaba recubierta de oro, podría haber representado al emperador a caballo. Un tipo de monumento común en Roma, recordando al famoso monumento ecuestre de Marco Aurelio, no era habitual para las comunidades de la Edad del Hierro que habitaban la región.

Aspectos distintivos de la pieza

Un hallazgo importante de la investigación es la manera en que la pierna se separó de su escultura. Los expertos han observado que la parte superior de la pierna muestra las características originales de la fundición, sin las marcas de corte que indicarían una destrucción violenta. Esto sugiere que la pieza pudo haber sido desmontada meticulosamente, en lugar de ser arrancada como un trofeo por los enemigos romanos.

Además, mientras que gran parte de la pierna mantiene su dorado, la sección cercana a la rodilla carece de él, lo que sugiere que pudo haber permanecido oculta bajo los pliegues de una túnica o manto, con protuberancias que conectaban la pierna al resto de la figura. Estas observaciones son respaldadas por el arqueólogo Fraser Hunter, quien sostiene que el cuidadoso desmantelamiento de la escultura indica que fue desmontada por los romanos en un contexto de retirada.

Contexto histórico del hallazgo

Este descubrimiento cobra relevancia en el contexto del siglo II d.C., cuando las fuerzas romanas intentaron establecer su dominio en el norte de Britania. Antonino Pío, sucesor de Adriano, lideró una ofensiva hacia Escocia, erigiendo el muro de Antonino, una gran barrera defensiva que amplió temporalmente la frontera del Imperio hasta 160 kilómetros más al norte del muro de Adriano. El Imperio no solo buscaba consolidar su control militar, sino también establecer una atmósfera de dominación cultural y política mediante monumentos como el que se cree representaba a Antonino Pío.

Sin embargo, esta expansión fue efímera y, durante la segunda mitad del siglo II, las tropas romanas comenzaron a retirarse hacia el muro de Adriano, lo que podría coincidir con el desmantelamiento de la estatua mencionada.

Un descubrimiento que suscita nuevas interrogantes

El enterramiento de objetos valiosos no era algo extraño en la Escocia romana, y algunos hallazgos han documentado prácticas similares en inscripciones y altares dedicados a deidades como Mitra. A pesar de estas evidencias, la ubicación exacta de la supuesta estatua y las restantes partes de la escultura aún son un enigma. Esta nueva interpretación sobre la pierna de bronce se ha incluido en la exposición Roman Scotland: Life on the Edge of Empire, que fue inaugurada el 14 de noviembre de 2026 en el Museo Nacional de Escocia, Edimburgo, y estará disponible hasta el 18 de abril de 2027. En dicha exposición, se presenta una reconstrucción a tamaño real del monumento original.

A más de 1.800 años de la retirada romana, el intrigante descubrimiento de esta pierna de bronce invita a reconsiderar el paisaje monumental de la frontera y reflexionar sobre el destino de las otras piezas de esta imponente estatua que siguen desaparecidas.