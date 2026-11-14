Phalanx sorprende con retrato de abuelo y banjo en su portada

Durante la década de 1990, la competitividad en la industria de los videojuegos se intensificaba, ya que cada empresa buscaba captar la atención de los consumidores. Un ejemplo destacado de esta búsqueda fue Phalanx, un juego que llegó al mercado gracias a la distribuidora Kemco en 1992. La portada del juego, que presentaba a un anciano tocando el banjo, logró sorprender y generar curiosidad, convirtiéndose en un ícono del marketing creativo dentro del sector.

Creatividad en el Diseño de Portadas

En un entorno donde el diseño de las cajas de videojuegos era crucial para atraer clientes, las compañías se esforzaban por ofrecer envoltorios visualmente impactantes. No obstante, no todos los estudios poseían los recursos para realizar diseños impresionantes. Las agencias de publicidad se enfrentaron al desafío de destacar en un mercado saturado de títulos similares, en particular en el género de naves espaciales, donde muchos juegos parecían ofrecer experiencias casi indistinguibles.

La urgencia por captar la atención del público llevó a los responsables de marketing a adoptar enfoques sorprendentes. El objetivo a alcanzar era claro: crear una categoría peculiar en la mente del consumidor que despertara su curiosidad respecto al juego. La carátula de Phalanx ilustra perfectamente esta estrategia al romper con lo convencional, obligando a los compradores potenciales a preguntarse sobre la historia detrás de un anciano tocando el banjo en un juego de naves.

Detrás de la Creación de Phalanx

Un exresponsable de la agencia de publicidad que colaboró con Kemco reveló que el desarrollo de la carátula tenía como finalidad aportar diferenciación a un producto que no sobresalía, en esencia, por su calidad. “La mayoría de los juegos de aquella época se encasillaban en una categoría similar: mismo género, mismo tipo de gráficos”, comentó. Esta brillante idea resultó clave para atraer la atención del consumidor en un océano de títulos olvidables.

La táctica de utilizar un diseño llamativo no solo incentivó las ventas, sino que también permitió que Phalanx se mantuviese en la memoria colectiva como un título inusual. Su carátula ha sido considerada icónica en la historia de los videojuegos, demostrando que lo peculiar puede ser lo que se necesita para destacar en un mercado extremadamente competitivo.

La historia de Phalanx es un recordatorio sobre la relevancia de la creatividad y la innovación en el marketing de videojuegos. En un ambiente donde la presentación estética influye decisivamente en las elecciones de compra, este caso específico refuerza la creencia de que una estrategia de marketing bien planificada puede transformar un título mediocre en un éxito perdurable.