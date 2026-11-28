La conexión entre los perros y sus dueños es un fenómeno que captura la atención y el estudio en la ciencia del comportamiento animal. Al llegar a casa, muchos dueños se ven recibidos por sus perros con muestras de alegría extremadamente efusivas, casi como si se tratase de una celebración. Esto plantea la inquietud: ¿refleja esta expresión de felicidad un amor incondicional?

Conductas que manifiestan el lazo emocional

En 1998, un grupo de investigadores liderado por una psicóloga modificó el famoso “experimento de la situación extraña”, creado para bebés, para aplicarlo a la relación entre perros y sus dueños. A través del estudio de 51 pares de humanos y sus mascotas, hallaron que los perros exhiben comportamientos similares a los de niños pequeños, utilizando a sus dueños como una “base segura” para explorar entornos desconocidos. Además, los perros son capaces de identificar a su cuidador entre otros, lo que indica un fuerte vínculo emocional con su dueño.

La biología detrás de la recepción

El recibimiento canino comienza incluso antes de que el dueño cruce el umbral de la puerta. Según la veterinaria especialista en comportamiento Allison Gerken, los perros utilizan primero su agudo sentido del olfato, detectando el aroma de su dueño antes de escuchar sus pasos y finalmente verlo. Este proceso sensorial resulta fundamental para comprender su comportamiento al reencontrarse.

Cuando un perro se reúne con su dueño, se activa un ciclo positivo facilitado por la oxitocina. Durante la interacción, los niveles de esta hormona, que está vinculada al apego y la confianza, aumentan en ambos. Las investigaciones también han demostrado que un mayor contacto visual entre el perro y su dueño incrementa estos niveles de oxitocina, reforzando así su vínculo emocional.

Más que el paso del tiempo

Un dato interesante sobre el comportamiento canino es su percepción del tiempo. En un estudio realizado en 2011, se observó que los perros recibían a sus dueños con más entusiasmo después de haber estado apartados durante largos períodos, particularmente entre dos y cuatro horas, en comparación a ausencias de solo media hora. Sin embargo, no se detectaron diferencias significativas en el entusiasmo entre las ausencias de dos a cuatro horas.

En resumen, la forma en que los perros dan la bienvenida a sus dueños es más que una simple expresión de felicidad; es un reflejo de su compleja relación emocional. Sus reacciones surgen de la combinación de instintos, experiencias pasadas y cambios biológicos, creando una expresión única de afecto. Esto no solo provee evidencia de la habilidad de los perros para establecer lazos profundos, sino que también destaca la fuerte conexión que tienen con los humanos, convirtiendo cada regreso a casa en una celebración inolvidable.