Pequeñas tiendas en México enfrentan crisis y marginación económica

Las tienditas de barrio en México atraviesan una difícil situación económica que las lleva a reducir sus márgenes de ganancia para no perder a sus clientes. De acuerdo con un estudio de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), 79.1% de los pequeños comerciantes han optado por sacrificar beneficios en varios productos, incluso ante el incremento continuo de precios por parte de sus proveedores.

Alteraciones en los márgenes de ganancia

La ANPEC señala que prácticamente ocho de cada diez tienditas han bajado sus precios, lo que implica un sacrificio financiero para mantener la competitividad en el mercado. Alrededor de el 91.7% de los comerciantes reporta que ha habido un aumento en los precios de los proveedores, y el 43.9% observa que sus clientes han reducido sus compras. Esta situación se magnifica entre aquellos negocios con ingresos menores, ya que el 82.6% de los que venden menos de 20,000 pesos al mes han tenido que ajustar sus márgenes de ganancia.

Además, los cambios en los hábitos de consumo son evidentes. Según los tenderos, el 73.4% de los clientes está priorizando los precios por encima de las marcas, un comportamiento impulsado por la creciente dificultad económica para cubrir la canasta básica familiar. Esta nueva realidad ha llevado a que alrededor del 76.6% de los comerciantes noten que sus clientes eligen comprar menor cantidad de productos, como pan por pieza o medio kilo de arroz, en lugar de porciones mayores.

Aumento de la competencia por cadenas de descuento

Las cadenas de descuento, tales como Tiendas 3B, Neto y Bara, también han afectado a las tienditas, ya que muchas familias están buscando alternativas más económicas. De acuerdo a la ANPEC, 31.9% de los comerciantes enfrenta una tienda de descuento a solo cinco minutos de distancia, lo que ha llevado a una disminución en sus ventas. Entre los negocios cercanos a estas tiendas, el 55.8% ha reportado una baja en sus ventas, mientras que solo el 35.5% de aquellos que no están en competencia directa han experimentado la misma situación.

El modelo de negocio de estas grandes cadenas les permite adquirir mercadería en grandes volúmenes y ofrecer sus propias marcas a precios competitivos, algo que los pequeños comerciantes no pueden igualar. En su lucha por sobrevivir, estos comerciantes a menudo se ven obligados a renunciar a una parte de sus ingresos. Esto crea un entorno desafiante para los pequeños negocios, que anticipan que el año 2027 será complicado; aproximadamente 71.1% de ellos prevé un enero difícil.

La crisis que enfrenta el sector de las tienditas pone de manifiesto que mantener la lealtad de los clientes mediante precios bajos no siempre resulta sostenible, especialmente cuando los costos de operación y los precios de los proveedores continúan al alza. Para muchos de estos comerciantes, el reto no radica solo en atraer clientes, sino en garantizar que cada venta contribuya a la viabilidad de su negocio.