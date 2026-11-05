Pensiones anteriores a 2016 no reciben complementos, advierte funcionario

El sistema de pensiones en España ha sido objeto de recientes modificaciones que buscan abordar la desigualdad y reconocer el esfuerzo de los progenitores en el ámbito de la crianza. En un vídeo informativo, Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, puso de manifiesto aspectos clave sobre los complementos de pensión que benefician a las familias. Estos complementos son el de maternidad y el de brecha de género, y aunque ambos son importantes, su aplicación y acceso dependen del año en que se generaron las pensiones.

Complementos según el año de la pensión

Para entender plenamente estos complementos, es fundamental destacar que las pensiones causadas antes de 2016 no pueden beneficiarse de estas ayudas. El complemento de maternidad, disponible para las pensiones generadas entre 2016 y 2021, se activa con el nacimiento a partir del segundo hijo, aplicando un porcentaje creciente según el número de hijos: un 5% por dos hijos, un 10% por tres y un 15% por cuatro o más. Esta medida está destinada a reconocer el papel de los progenitores en la crianza y compensar el tiempo que típicamente las madres han dedicado fuera del mercado laboral.

Desde 2021, se introdujo el complemento de brecha de género, el cual tiene como objetivo principal reducir las desigualdades en las pensiones entre hombres y mujeres. Este complemento se activa desde el primer hijo en la familia, lo que representa un cambio significativo respecto al complemento de maternidad. En lugar de basarse en un porcentaje, el complemento de brecha de género proporciona una cantidad fija, lo que facilita su acceso y cálculo. Paradojalmente, aunque ambos complementos benefician tanto a hombres como a mujeres, las diferencias en sus requisitos y métodos de cálculo pueden resultar confusas para los interesados.

Condiciones de acceso y compatibilidad

Otro punto crucial que esclareció Muñoz fue la cuestión de la compatibilidad de los complementos. Durante el periodo de aplicación del complemento de maternidad, ambos progenitores podían solicitarlo de forma simultánea si ambos generaban pensión en ese intervalo. Esta disposición fue pensada para permitir que los padres, independientemente de su género, pudieran beneficiarse del apoyo económico para la crianza.

Sin embargo, la situación cambia drásticamente con la implementación del complemento de brecha de género. En este caso, solo uno de los progenitores puede acceder a dicho complemento. Si ambos cumplen con los requisitos, el complemento se asigna al padre o madre con la pensión más baja. Esta regulación tiene como finalidad evitar la duplicidad en la percepción de beneficios, priorizando el derecho del progenitor con menores ingresos. Esta medida es relevante, considerando que las disparidades económicas entre géneros continúan siendo un tema relevante en el contexto social y económico español.

El entendimiento de estos complementos es vital, ya que pueden influir significativamente en el bienestar económico de las familias. Aprovechar al máximo las oportunidades de complementos de pensión puede tener un impacto positivo en la calidad de vida de los progenitores y sus hijos. En este sentido, es esencial estar bien informado sobre los requisitos y procedimientos para asegurar que se sus derechos sean reconocidos y que se obtengan los beneficios a los que se tiene acceso.

La reciente evolución del sistema de pensiones en España representa un avance hacia el reconocimiento adecuado de las contribuciones de los progenitores en la crianza y la búsqueda de igualdad en el acceso a pensiones. Con la intención de seguir cerrando la brecha de género y compensar a aquellos que han dedicado tiempo a la crianza, estos complementos son un paso necesario hacia un sistema más justo y equitativo.