Película de terror destacada de 2022 ya disponible en Movistar+

En el año 2025, se produjeron películas memorables, especialmente en el género del drama, que frecuentemente queda a la sombra de otros como la ciencia ficción o el terror. Obras como Hamnet y la emotiva Sorry, Baby resaltan la profundidad y calidad de las propuestas cinematográficas de este año.

La plaga: una exploración del terror juvenil y la más oscura psicología

En este contexto, destaca La plaga, el debut como director de Charlie Polinger, que combina elementos de drama con terror psicológico. La historia se desarrolla en el verano de 2003, centrándose en Ben, un niño de doce años, interpretado por Everett Blunck. Tras el divorcio de sus padres y su mudanza desde Boston, Ben se enfrenta a una ansiedad social intensa. Al comenzar en un campamento de waterpolo, sus expectativas de hacer amigos se encuentran con un ambiente hostil dirigido por un grupo de agresores.

A medida que la trama avanza, la aparente camaradería se transforma rápidamente en un escenario de violencia, donde la presión grupal se convierte en una carga asfixiante. Lo cotidiano se transforma en rituales peligrosos en un microcosmos que revela la cruel naturaleza de las relaciones juveniles. La historia se complica con la llegada de Eli, un nuevo miembro del equipo que es objeto de burlas y agresiones debido a una cruel mentira que lo estigmatiza.

Kenny Rasmussen da vida a Eli, quien, debido a un simple eccema, es etiquetado como portador de una enfermedad letal, llamada despectivamente “la plaga”. A medida que Ben lucha por encajar y sucumbe a la tentación de participar en el acoso, el abuso se transforma en un dilema moral que pone de manifiesto la oscuridad en las dinámicas sociales entre los jóvenes.

Un drama revelador sobre la violencia y el abuso

La película brinda una perspectiva inquietante sobre las agresiones y la presión social en el entorno juvenil. A medida que avanza la narrativa, se entrelazan elementos de terror físico y angustia emocional, conformando un relato poderoso sobre el sufrimiento y la alienación. Ben se convierte en una víctima del mismo sistema que anhela pertenecer, intensificando así el drama y el horror presente en la historia.

En este sentido, La plaga se establece no solo como un thriller psicológico intrigante, sino que también se convierte en una profunda reflexión sobre cómo la violencia puede ser normalizada y sustentada en las relaciones entre jóvenes. La obra revela el dolor que puede conllevar la búsqueda de aceptación, el estigma que sufre Eli y la lucha moral que enfrenta Ben.

Así, la película plantea cuestiones pertinentes sobre la naturaleza humana y las complejas interacciones sociales, convirtiéndose en una de las experiencias cinematográficas más impactantes en la actualidad. Con la promesa de brindar narrativas únicas, La plaga es una opción que no se debe perder en la oferta de películas, invitando a la reflexión y al diálogo en torno a la violencia juvenil.