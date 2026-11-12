Papa León XIV, el insólito vínculo de una joven peruana

Con un emotivo regreso a Perú, el papa León XIV, conocido previamente como Robert Prevost, vuelve a sus orígenes tras ser nombrado Sumo Pontífice. Esta visita es especialmente significativa para Mildred Camacho, una peruana de Chulucanas que tuvo el privilegio de ser su ahijada de bautizo hace 30 años. Mildred recordó con cariño el pedido que le hizo a su “joven padre Robert” para que fuera su padrino, conectando este recuerdo entrañable a la figura del Papa.

Un evento histórico para Chiclayo

La gira de León XIV por Latinoamérica incluye una parada en Chiclayo, donde su visita promete ser memorable. En las Pampas de Pimentel, el 13 de noviembre, presidirá una misa masiva que espera reunir a miles de feligreses, con las entradas ya agotadas. La conexión del Papa con Chiclayo se intensificó cuando, en sus primeras palabras tras ser elegido, expresó su cariño por esta diócesis, refiriéndose a ella como su “querida diócesis de Chiclayo”.

La trayectoria del Papa y su conexión con Perú

Nacido en Estados Unidos en 1955, León XIV ha mantenido lazos con Perú desde 1985, donde trabajó como sacerdote en Chulucanas y Trujillo. Su legado en la comunidad es notable, habiendo apoyado a migrantes y colaborado en la atención a las víctimas del fenómeno El Niño en 2017. Su apodo, “padre Robert”, refleja la calidez y cercanía que estableció con las personas a su alrededor.

La transformación del país también se refleja en la historia de Mildred y su padre Héctor, quienes vivieron la elección del Papa como un motivo de gran felicidad. Mildred rememora el momento del 8 de mayo de 2025, cuando el humo blanco anunció su ascenso al papado después de la muerte del papa Francisco, un evento que resonó fuertemente en todo Perú, donde la alegría por tener un pontífice de su tierra era palpable.

Durante su visita a Perú, se espera que León XIV rinda homenaje a la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, lo cual representa su intensa conexión con la fe católica y su dedicación a la comunidad.

El regreso del papa León XIV no solo destaca su trayectoria personal, sino que también es un momento crucial en la historia del catolicismo en Perú, brindando a los ciudadanos la posibilidad de estrechar lazos con alguien que considera su hogar tanto espiritual como emocionalmente.

Su visita sirve como un recordatorio de que, a pesar de su alta posición en la Iglesia, el Papa permanece ligado a las vivencias cotidianas de quienes una vez guió como su pastor.