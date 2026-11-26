La posible aprobación de la MATCH Act, un proyecto estadounidense que pretende extender los controles de exportación sobre tecnología de semiconductores, ha sido objeto de oposición por parte del Gobierno de Países Bajos. En un debate parlamentario el jueves 26 de noviembre, Sjoerd Sjoerdsma, el ministro de Comercio, comunicó su intención de pedir a Washington que no implemente esta legislación en caso de que se apruebe, señalando que las restricciones perjudicarían tanto a ASML, la principal empresa fabricante de equipos para la producción de semiconductores, como a la industria tecnológica de otros países europeos.

Sobre la MATCH Act y sus implicaciones

La MATCH Act, que se traduce como Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware, es una propuesta con apoyo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos que se discute para integrarse en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA). Esta normativa busca que países aliados de EE. UU., como Japón y Países Bajos, implementen controles de exportación similares a los de Washington respecto a tecnología crítica. Si las negociaciones diplomáticas no resultan, existe la posibilidad de que, bajo ciertas circunstancias de seguridad nacional, se apliquen transicionalmente los controles estadounidenses a equipos originarios de otros países.

Las máquinas de litografía DUV de ASML, esenciales para la fabricación de chips semiconductores, son uno de los equipos que podrían verse perjudicados. La litografía, un proceso clave que permite la transferencia de patrones sobre obleas de silicio, es fundamental en la producción de estos componentes. A pesar de que ASML ha colaborado con EE. UU. en el pasado para restringir el acceso de China a tecnologías de semiconductores, Países Bajos ahora sostiene que cualquier control debe ser evaluado individualmente y no establecer prohibiciones generales de exportación.

Implicaciones económicas y de relaciones internacionales

ASML estima que cerrará el año 2026 con ventas netas de entre 44.000 y 45.000 millones de euros, con aproximadamente un 20% de este total proveniente del mercado chino. Sin embargo, la dirección de la empresa manifiesta su preocupación por la posibilidad de que restricciones adicionales impulsen el desarrollo de tecnologías competidoras en China, lo que podría afectar negativamente la estrategia estadounidense de contener a Pekín en el sector tecnológico.

Simultáneamente, Tom Berendsen, el ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, discutió este tema en Pekín, donde ambos países reafirmaron su compromiso de mantener un diálogo sobre los controles de exportación. El Gobierno chino ha criticado la MATCH Act y ha señalado que podría tomar medidas en respuesta a estas decisiones.

La situación también ha tomado un giro legal, considerando una posible invocación del estatuto de bloqueo de la UE, que podría proteger a las empresas europeas de normativas extranjeras. No obstante, esto también podría provocar represalias por parte de Estados Unidos, lo que añade mayor complejidad al asunto.

Con el debate en curso, se evidencia que la distribución del conocimiento y las capacidades industriales no solo influye en la política tecnológica de las grandes potencias, sino que también repercute directamente en el futuro de las relaciones comerciales y diplomáticas entre los países involucrados. El desenlace dependerá de las negociaciones en curso en el Congreso estadounidense y de cómo se abordarán las preocupaciones expresadas por aliados como Países Bajos.