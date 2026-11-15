Oxxo estudia robots para implementación de jornada de 40 horas

La implementación de robots en las tiendas Oxxo de México está siendo contemplada por FEMSA. El objetivo es mejorar la eficiencia operativa y minimizar los costos laborales. Durante una llamada con inversionistas el 28 de octubre, se discutió la idea de un robot capaz de escanear estantes para llevar un control del inventario. Esta innovación podría ser fundamental para acelerar la obtención de datos sobre los productos disponibles.

Control de inventario y limpieza mediante robótica

Este robot de inventario se añadiría a otras innovaciones tecnológicas, entre las que se incluyen pequeños robots diseñados para la limpieza de las tiendas. Carlos Arroyo, director general de Oxxo México, recibió esta propuesta a través de evidencias visuales, aunque aún no se ha fijado un plazo para su implementación en el país. La compañía menciona el costo de esta tecnología y las condiciones necesarias para su uso como factores determinantes.

Los robots de limpieza se programarían para operar de una a dos horas, permitiendo que el equipo humano se concentre en otras responsabilidades mientras el robot realiza su tarea. Estas acciones son parte de la exploración de FEMSA para adaptarse a las últimas tendencias del mercado minorista.

Cambio en la jornada laboral y su repercusión en los costos

La conversación sobre la tecnología en Oxxo se desarrolla en un contexto laboral cambiante. A partir del 1 de enero de 2027, la jornada semanal se reducirá de 48 a 46 horas, con el objetivo de llegar a 40 horas en 2030, como establece un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Este ajuste deberá realizarse sin bajar los salarios ni prestaciones, lo que plantea un reto para FEMSA en cuanto a sus costos laborales.

Con un aumento del salario mínimo que se proyecta entre 10% y 13% para 2027, FEMSA también estudia las implicaciones de estos cambios en sus operaciones. Aunque la empresa se caracteriza por ofrecer salarios superiores al mínimo, cualquier incremento tendrá un impacto notable en su estructura de costos.

Nuevas iniciativas de automatización en Oxxo

A inicios de 2023, Oxxo inauguró su primera tienda con un sistema de pago automatizado. La tienda Grab & Go, situada en el campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey, permite a los clientes escanear un código QR a la entrada y elegir productos, evitando la necesidad de pasar por una caja. Este sistema utiliza tecnología basada en cámaras e inteligencia artificial para procesar el pago al momento de salir, marcando un avance en la automatización de las compras.

Las iniciativas de automatización que está desarrollando FEMSA se enfocan en mejorar la eficiencia en los procesos de compra, incluyendo el control de inventario y la redistribución de tareas de limpieza. Sin embargo, la posibilidad de colocar un robot en los pasillos de Oxxo dependerá de la infraestructura requerida y los costos asociados a su operación en México.