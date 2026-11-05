One UI 9 provoca fallas en WiFi y redes móviles de Galaxy

La actualización a One UI 9, que es la última iteración de la interfaz de usuario basada en Android 17, ha desencadenado una serie de problemas de conectividad en muchos usuarios de teléfonos Samsung Galaxy. Esta situación ha generado una notable frustración entre los propietarios de estos dispositivos, quienes se encuentran lidiando con fallos tanto en su conexión WiFi como en sus redes móviles. La magnitud de este inconveniente sugiere que se trata de un problema que requiere atención inmediata por parte de la compañía.

Problemas de Conectividad Reportados

Entre los inconvenientes más destacados por los usuarios se encuentra la dificultad para conectar sus dispositivos a redes WiFi, lo cual es particularmente evidente en aquellas que operan en la banda de 5.0 GHz. Es importante mencionar que algunos usuarios todavía logran conectarse a redes de 2.4 GHz sin inconvenientes. Sin embargo, hay quienes reportan que a pesar de poder acceder a otras redes previamente guardadas, no consiguen conectarse a su propia red doméstica. Esta situación no solo es frustrante, sino que también limita severamente la funcionalidad de los dispositivos, considerando que muchos usuarios dependen de su conexión a Internet para realizar diversas actividades diarias.

El problema no se limita únicamente a las redes WiFi; también se han presentado dificultades con la conectividad de datos móviles. Algunos propietarios de teléfonos han mencionado que sus dispositivos no reconocen la tarjeta SIM, lo que les impide cargar aplicaciones o acceder a páginas web sin una conexión WiFi. Esta falta de conexión celular es especialmente preocupante en un mundo donde la conectividad constante se ha vuelto una necesidad básica, tanto para actividades laborales como personales.

Modelos Afectados y Consecuencias

Los dispositivos que han mostrado problemas tras actualizar a One UI 9 incluyen varios modelos populares de Samsung. En particular, se han reportado fallos en:

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy Z Fold 7

Galaxy A56

Galaxy A52s

Galaxy A36

La falta de soluciones permanentes a estos problemas ha generado una creciente inquietud entre los usuarios. Muchos esperan una intervención formal de Samsung que aborde los errores de conectividad. Sin embargo, hasta el momento, la empresa no ha emitido ninguna declaración al respecto, lo que solo aumenta la incertidumbre. La coincidencia de estos fallos con la actualización sugiere que podría tratarse de un problema de software, posiblemente un bug dentro de One UI 9. A medida que los usuarios continúan experimentando estos inconvenientes, el llamado a una respuesta por parte de la compañía se vuelve cada vez más apremiante.

Además, a finales de octubre, se reportaron preocupaciones adicionales cuando se evidenció que One UI 9 estaba impactando negativamente la duración de la batería en algunos de los modelos más recientes, como el Galaxy S24 y S25. Los usuarios manifestaron que su batería se agotaba en menos de cuatro horas con la pantalla encendida, lo que exacerba aún más las preocupaciones sobre la estabilidad de la nueva interfaz de Samsung.

Con esta situación persiste, los usuarios afectados se encuentran a la espera de que Samsung reconozca oficialmente el problema y ponga en marcha un parche o solución adecuada. La incertidumbre de cuándo puede solucionarse este inconveniente es una carga adicional para los usuarios, quienes confían en que la empresa actuará con prontitud. La comunidad Samsung está en constante vigilancia, buscando cualquier tipo de anuncio que señale avances en la corrección de esta situación, la cual afecta a un número creciente de usuarios cada día.

En conclusión, el inquietante panorama de problemas de conectividad tras la actualización a One UI 9 ha sumido a los usuarios de Samsung Galaxy en un mar de frustraciones. La expectativa se centra ahora en las acciones que tomará la empresa para remediar esta situación y en el pronto restablecimiento a la funcionalidad plena de los dispositivos.