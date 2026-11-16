El sable de luz de Darth Vader, que se ganó un lugar en la historia durante la famosa escena de revelación de su paternidad en “El Imperio Contraataca” (1980), ha alcanzado el estatus de objeto de coleccionismo más valioso de “Star Wars”. En una subasta reciente organizada por Heritage, este artículo logró un notable precio de 4.875.000 dólares, marcando la diferencia de más de un millón respecto al anterior récord de 3.654.000 dólares.

Relevancia histórica del sable de luz

La revelación que hace Darth Vader sobre su relación con Luke Skywalker es considerada uno de los momentos más sorprendentes en el cine. Por lo tanto, la subasta de su sable no solo refleja un importante artículo de colección, sino que también se erige como un ícono perdurable de la cultura pop. Este objeto, utilizado en el duelo entre Vader y Luke, es altamente valorado por los aficionados a la saga, quienes aprecian su rica historia y el sentimiento nostálgico que despierta.

Comparación con otros artículos de la saga

Si bien el sable de luz de Darth Vader ha alcanzado un precio récord, también otros objetos de “Star Wars” han logrado cifras sorprendentes en subastas. Un ejemplo notable es el sable de luz de Luke Skywalker, que se vendió recientemente por 3.750.000 dólares, con la particularidad de incluir parte de la mano amputada de Luke. Aunque ambos sables pertenecen a una misma escena, el sable de Vader se destaca por su importancia y la profunda carga emocional que añade a la narración de la saga.

Es importante señalar que el sable de Luke fue utilizado en “El retorno del Jedi” por David Prowse y Bob Anderson, un esgrimista olímpico, y se piensa que también pudo ser usado en “Una nueva esperanza”. Esta posibilidad le otorga un valor adicional a la pieza, ya que conecta diferentes capítulos de la trilogía original de “Star Wars”. Fabricado a partir de un flash de cámara británico M.P.P. Microflash de los años 50, el sable ha sido modificado con varios elementos, incluidas empuñaduras de plástico y accesorios que evocan su apariencia icónica en pantalla.

La asombrosa suma obtenida por el sable de luz de Darth Vader resalta el interés persistente en la franquicia y cómo sus objetos pueden seguir generando tanto asombro como valor monetario. Mientras coleccionistas y aficionados se cuestionan qué otros elementos podrían superar este récord en el futuro, se confirma que el legado de “Star Wars” sigue vivo y que su memorabilia continúa constituyendo un ámbito lucrativo y deseado en la cultura popular.