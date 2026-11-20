Con el objetivo de conservar a su talento esencial después de la salida de Jensen Huang, Nvidia llevó a cabo un anuncio sobre el aumento de salarios y la entrega de acciones a sus empleados. Colette Kress, quien actúa como CEO interina, realizó la revelación durante la presentación de los resultados del tercer trimestre fiscal, donde la compañía reportó ingresos de 115.800 millones de dólares, lo que representa un aumento del 103% en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Retención de talento mediante ajustes salariales

Kress subrayó la fundamental relevancia de la estabilidad laboral en Nvidia, afirmando que la retención de talento es “probablemente lo más importante”. Con el fin de mitigar la preocupación sobre la posible fuga de ingenieros hacia la competencia tras la destitución de Huang, se implementarán aumentos salariales junto con la entrega de acciones para asegurar que los empleados continúen en la empresa. Este plan se propone contrarrestar el legado dejado por Huang, quien había dejado a muchos empleados con numerosas acciones de la empresa, las cuales han experimentado un aumento del 3.776% desde 2019.

Consecuencias de la salida de Huang

La salida de Huang no solo dio origen a una nueva estructura de liderazgo en Nvidia, sino que también resultó en una pérdida de aproximadamente 550.000 millones de dólares en valor de mercado para la compañía. Según analistas, la posible fuga de entre cinco y diez ingenieros de alto nivel podría acarrear un impacto desmedido en el rendimiento de la empresa, dado que la habilidad y experiencia de estos individuos son cruciales para el desarrollo de chips y otras innovaciones tecnológicas. Compañías competidoras como AMD y Broadcom están al tanto de esta situación y tienen la capacidad de atraer a estos expertos con ofertas seductoras.

La compensación mediana para un ingeniero en Nvidia ronda los 233.675 euros anuales, y ciertas posiciones superan el millón de dólares. Además, la estructura de asignación de acciones permite que los empleados obtengan una porción significativa de su compensación en acciones de la empresa, lo que crea dependencia de su permanencia en la organización para maximizar sus beneficios.

La reciente decisión de aumentar los salarios y ofrecer más acciones se percibe como una estrategia para apaciguar a aquellos que permanecen leales a Huang, quienes han comenzado a expresar su descontento y algunos buscan su retorno a la dirección de la compañía. Una petición en línea ha conseguido cerca de 180.000 firmas para solicitar que Huang vuelva como CEO, evidenciando la lealtad y admiración de muchos de sus antiguos colaboradores.

En resumen, Nvidia atraviesa un período de transformación complicado tras la salida de su antiguo CEO, Jensen Huang. Conscientes del riesgo de perder a sus ingenieros más valiosos, la empresa ha tomado la iniciativa de aumentar las compensaciones y estabilizar su plantilla, buscando no solo retener talento, sino también reconstruir su valor en el mercado. La capacidad de Nvidia para adaptarse a esta nueva situación será vital para su futuro en un sector que se mantiene altamente competitivo.