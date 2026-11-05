Nuevos rumores sobre actor para Lobezno en conversaciones con Marvel

Marvel está en medio de una importante reconfiguración de su universo cinematográfico, lo que da inicio a una nueva etapa para los X-Men. La compañía ha fijado el estreno de una próxima película de X-Men para el 4 de mayo de 2028 y ya ha comenzado a buscar a nuevos talentos para dar vida a algunos de los personajes más emblemáticos. Se ha especulado que Jeremy Allen White, conocido por su actuación en “The Bear” y “The Iron Claw”, podría ser el actor seleccionado para interpretar a Lobezno, un papel que Hugh Jackman ha definido durante 26 años.

El futuro de Lobezno en el UCM

Los fanáticos han debatido sobre la posibilidad de que Hugh Jackman siga en el papel de Lobezno en futuras producciones, como “Vengadores: Doomsday” y “Vengadores: Secret Wars”. Sin embargo, se ha informado recientemente que Marvel está considerando nuevos actores para revitalizar la franquicia de los mutantes, con el estreno de la primera película fijado para 2028. Según el insider de Hollywood Jeff Sneider, Jeremy Allen White ha tenido reuniones con Marvel para explorar un posible cameo inicial como Lobezno, que podría escalar hacia un papel más prominente en el UCM. A pesar de que Jackman ha sido la cara de Lobezno durante tanto tiempo, su estatura de 1,88 metros contrasta con la representación del personaje en los cómics, que mide 1,60 metros. En contraste, White, con sus 1,70 metros, resulta un candidato ideal para ofrecer una representación más fiel del personaje original en los cómics.

Planificación a largo plazo y expectativas

Se prevé que el rodaje de la nueva película de X-Men dé inicio a principios de 2027, lo cual intensificará las especulaciones y rumores sobre el nuevo elenco. Marvel parece estar siguiendo una dirección estratégica en la selección de actores que no solo se ajusten a los roles, sino que también cumplan con las características físicas de los personajes. Esto ha generado un gran interés entre los fanáticos, quienes consideran a Jeremy Allen White una opción prometedora para encarnar la ferocidad y la naturaleza intensa de Lobezno. Con los recientes avances en el universo de los X-Men, los seguidores de la saga están ansiosos por ver cómo se integrarán estos personajes dentro de la narrativa más extensa del UCM. A medida que se acerca el lanzamiento de la nueva película, las expectativas sobre el futuro de la franquicia y la recepción del nuevo Lobezno por parte del público siguen en el aire. La elección de un nuevo actor para este icónico papel representa un desafío para Marvel y la continuidad de su universo, al mismo tiempo que abre posibilidades para nuevas interpretaciones y enfoques narrativos centrados en los aclamados X-Men.