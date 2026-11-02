Nuevos filtros de Instagram y cómo aprovecharlos al máximo

Instagram, la conocida plataforma de Meta, ha hecho un lanzamiento reciente de 25 filtros nuevos que amplían las posibilidades de personalización para los usuarios en sus publicaciones. Este cambio llega en medio de una creciente competencia, especialmente después del lanzamiento de Threads, un servicio que desafía a Twitter, ahora denominado X. La actualización de los filtros no se limita a colores, ya que incluye efectos como “gran angular” y “ondulado”, que modifican las imágenes de manera notable.

Nuevos Filtros de Instagram

Los recientemente introducidos filtros están diseñados para ofrecer a los usuarios una amplia gama de opciones de personalización, que van desde ligeros ajustes de color hasta transformaciones más marcadas. De acuerdo con el blog de Meta, la intención detrás de esta serie de filtros es facilitar la experimentación con diferentes estilos y estéticas. Para utilizar estos filtros, los usuarios deben seguir unos simples pasos dentro de la aplicación:

Hacer clic en el botón de “story” ubicado en la parte superior izquierda.

Deslizar hacia la derecha para ver los filtros.

Pulsar el ícono de lupa que dice “Explorar efectos”.

Los nuevos filtros estarán organizados por secciones y tipos.

Lista de los Nuevos Filtros

La lista de filtros disponibles incluye:

Fade

Fade warm

Fade cool

Simple

Simple warm

Simple cool

Boost

Boost warm

Boost cool

Graphite

Hyper

Rosy

Emerald

Midnight

Grainy

Gritty

Halo

Color leak

Soft light

Zoom blur

Handheld

Moiré

Lo-res

Wide angle

Wavy

Estos filtros reflejan el esfuerzo de Instagram por atraer a aquellos usuarios en busca de más opciones de edición, similares a las características que ofrecen aplicaciones como VSCO y Picsart. Esto indica la intención de Instagram de diversificar su oferta y limitar la necesidad de recurrir a aplicaciones externas para editar imágenes.

Mejoras en Reels y Otras Funciones

Además de los nuevos filtros, Instagram ha realizado mejoras en Reels. Las funcionalidades recién implementadas permiten redimensionar, recortar y rotar clips, y también se ha anunciado la inclusión de botones de “deshacer” y “rehacer”, que se implementarán pronto. Por otro lado, se han añadido diez nuevas voces para texto a voz en inglés, disponibles en algunos países, junto con nuevas fuentes que mejoran la legibilidad de los textos en los videos.

Entre otras actualizaciones, se ha optimizado la vista de borradores y se ha facilitado el acceso a la página de audio en Reels. Además, Instagram ha anunciado que los creadores verán el número de visualizaciones de sus Reels en tiempo real en los próximos meses. Estas mejoras son respuestas a la solicitud de herramientas que simplifiquen la creación y edición de contenido, mostrando el compromiso de Instagram con la innovación y la mejora constante de la experiencia del usuario.

La incorporación de nuevos filtros y las mejoras en Reels pone de relieve la importancia de que creadores y usuarios se mantengan informados sobre las tendencias y herramientas que pueden elevar su creatividad y efectividad en la plataforma. Conocer estos cambios es fundamental para maximizar el potencial que Instagram ofrece en el ámbito de las redes sociales.