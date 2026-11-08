Nuevo personaje reclutable hallado en JRPG de PlayStation

Los entusiastas del juego Tales of Destiny, lanzado en Japón en 1998 por Namco para la primera PlayStation, están asombrados por un descubrimiento reciente. Después de casi 30 años desde su salida al mercado, se ha revelado que Lilith Aileron, la hermana menor del protagonista Stahn, puede ser un personaje jugable que, hasta ahora, no había estado oficialmente disponible.

Un personaje oculto revelado

Azekura, un experto en la serie y administrador de Majestic Fantasian, una comunidad japonesa dedicada a Tales, hizo el anuncio. Hasta este momento, se había pensado que el juego comprendía solo a nueve personajes jugables. Sin embargo, la aceptación de Lilith eleva el interés por el título, tanto para los nuevos jugadores como para los veteranos que han disfrutado de él a lo largo de los años.

Se conocía que el código del juego incluía a Lilith como opción jugable, aunque los jugadores creían que su acceso había sido deshabilitado por problemas técnicos. No obstante, la confirmación del descubrimiento revela que, a pesar de estar codificada, el proceso para reclutarla es realmente complicado.

Pasos para reclutar a Lilith

Los jugadores deben enfrentarse a varios desafíos para añadir a Lilith a su equipo. Necesitan completar el juego sin recoger objetos de las casas de los NPCs y evitando que sus personajes se quejen por seguir caminos incorrectos. Es crucial también interactuar con ciertos personajes en momentos precisos del juego. A pesar de que algunos jugadores están investigando los pasos necesarios, no está del todo claro si todas estas condiciones son imprescindibles.

Se ha indicado que, cerca del final del juego, es necesario obtener un objeto específico y luego interactuar con Lilith para abrir la opción de reclutarla. En la versión japonesa de Tales of Destiny, hay un bloqueo que puede dificultar el progreso si esta secuencia no se sigue correctamente.

Jun Toyoda, uno de los productores originales del juego, expresó su asombro por el reciente hallazgo y lamentó que errores persistieran en el juego debido a la falta de tiempo en el proceso de depuración. “Es impresionante que hayáis encontrado la manera de reclutar a Lilith como compañera. En la versión final de Destiny quedaron al menos cinco errores graves que afectaron el progreso del juego, pues no tuvimos tiempo suficiente para la depuración”, comentó Toyoda.

Repercusiones en la comunidad de jugadores

Este hallazgo ha revitalizado el interés en Tales of Destiny, un título que, a pesar de ser menos famoso en el ámbito de los JRPG, ha dejado una huella significativa en la historia de los videojuegos. Los aficionados ahora cuentan con un nuevo objetivo, lo que probablemente incrementará la actividad en línea mientras más jugadores intentan cumplir con los requisitos para incorporar a Lilith a su equipo. Este tipo de revelaciones también destaca la perdurabilidad del interés en los clásicos del videojuego, ofreciendo nuevos retos y experiencias incluso décadas después de su lanzamiento.