Nuevas claves sobre la psilocibina abren puertas a tratamientos médicos

El potencial terapéutico de la psilocibina, un compuesto encontrado en ciertos hongos alucinógenos, ha sido puesto de manifiesto a través de investigaciones recientes. Este compuesto se ha asociado con tratamientos para trastornos mentales como la depresión, las adicciones y el trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, su complejidad psicodélica ha presentado desafíos en su utilización clínica. Un estudio de la Universidad de California en Santa Cruz (UCSC) ha hecho importantes avances en la comprensión de los mecanismos detrás de los efectos de la psilocibina, lo que puede conducir a nuevas aplicaciones médicas.

Hallazgos clave sobre la neuroplasticidad

En un artículo publicado a mediados de octubre de 2026 en la revista científica Nature Neuroscience, el equipo liderado por Jacob Baker examinó cómo la psilocibina afecta la reconfiguración neuronal en modelos de roedores. Mediante el uso de microscopía de dos fotones de alta resolución, los investigadores pudieron observar cambios significativos en el cerebro de los ratones durante varias semanas. Tras la administración de psilocibina, se detectó un marcado incremento en la formación de espinas dendríticas ya en un lapso de 24 horas. Este aumento no solo incrementa el número de conexiones neuronales, sino que también fortalece la estabilidad de estas nuevas estructuras, convirtiéndolas en elementos más sólidos dentro de la red neuronal.

En condiciones normales, la formación de estas espinas suele ser temporal y va acompañada de la eliminación de conexiones neuronales preexistentes. No obstante, en ratones expuestos a estrés crónico, la psilocibina no solo contrarrestó la pérdida de conexiones anteriores, sino que también incentivó la creación de nuevas espinas, lo que sugiere que esta sustancia podría tener un efecto reparador en cerebros afectados por estrés.

Separando efectos psicodélicos de los terapéuticos

Otra parte importante del estudio fue la evaluación de los receptores de serotonina 2A (5-HT2AR), que desempeñan un papel crucial en los efectos psicodélicos de la psilocibina. A través de la manipulación de estos receptores en las neuronas piramidales de la capa 5 de la corteza cerebral, los investigadores lograron disociar los efectos terapéuticos de los efectos alucinógenos. Este enfoque reveló que los ratones podían manifestar comportamientos relacionados con la actividad alucinógena, como la sacudida rápida de la cabeza, sin que esto se relacionara con cambios en la formación de nuevas espinas dendríticas. Este descubrimiento sugiere que existe la posibilidad de crear tratamientos que promuevan la neuroplasticidad sin inducir los efectos alucinógenos.

Perspectivas para el desarrollo de fármacos

Los avances logrados abren la puerta a la creación de psicoplastógenos no alucinogénicos, que activarían las vías de remodelación neuronal sin los efectos psicodélicos. Compañías como Delix Therapeutics están desarrollando fármacos como el zalsupindole (DLX-001), cuyo objetivo es fomentar la plasticidad neuronal sin provocar experiencias psicodélicas. Por otro lado, el tabernanthalog surge como una alternativa experimental, surgida de la investigación sobre la ibogaína. Aunque estos compuestos aún deben pasar por rigurosos ensayos clínicos, los hallazgos de la UCSC allanan el camino hacia tratamientos más accesibles y seguros para la salud mental.

Los resultados de la investigación subrayan la notable capacidad del cerebro para adaptarse y formar nuevas conexiones en respuesta a situaciones estresantes. Aunque los mecanismos en humanos son considerablemente más complejos que en los modelos animales, estos hallazgos podrían señalar un camino optimista en la búsqueda de terapias efectivas para enfermedades mentales, eludiendo las limitaciones de las terapias psicodélicas actuales.