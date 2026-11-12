Nuestros antepasados: la colección de objetos como recuerdo emocional

Aproximadamente hace 500.000 años, antes incluso de que nuestra especie apareciera, los seres humanos ya mostraban inclinaciones por recolectar y conservar objetos debido a su significado sentimental. Este hallazgo, publicado en la revista científica Evolutionary Anthropology, sugiere que diversos elementos encontrados en yacimientos prehistóricos, como herramientas y piedras, pudieron haber sido guardados no solo por su utilidad, sino también por el valor personal que representaban para quienes los poseían.

Exploración del Paleolítico inferior

Los investigadores han centrado su atención en el Paleolítico inferior para comprender estas costumbres, una época en la que nuestros ancestros desarrollaban tecnologías de piedra que facilitaban el acceso a los recursos. En la cueva de Qesem, en Israel, que fue habitada entre 400.000 y 200.000 años atrás, se encontraron piedras redondeadas de colores variados que carecen de marcas de uso, lo que lleva a cuestionar por qué fueron transportadas desde lugares distantes. Esto sugiere que estos objetos podrían haber estado cargados de un valor emocional ligado a recuerdos de sitios específicos.

En el valle de Sakhnin, se descubrieron más de 200 bifaces, de los cuales al menos diez presentaban características geológicas o fósiles que fueron preservadas intencionalmente. Estas particularidades eran fácilmente visibles, indicando que los antiguos usuarios probablemente otorgaban relevancia a estos atributos, a pesar de que trabajar con tales materiales podía ser complicado.

Recuerdos materializados en objetos

Diversos yacimientos, como Revadim y Jaljulia, han mostrado herramientas de sílex que, aunque fueron usadas y modificadas, mantuvieron partes de su forma original. La presencia de estas superficies antiguas podría no tener una utilidad práctica, sugiriendo que la apariencia de tales herramientas estaba relacionada con recuerdos y experiencias significativas para quienes las recolectaron.

Un equipo de investigadores, que incluye especialistas de la Universidad de Tel Aviv, plantea que estos objetos pudieron funcionar como una memoria externa, ayudando a recordar experiencias previas. Por lo tanto, asociar objetos con vivencias personales podría haber proporcionado a los individuos ventajas en el fortalecimiento de vínculos sociales y en la gestión de relaciones dentro de sus comunidades.

Cambio ambiental y desarrollo del comportamiento

Los cambios ambientales en el Levante también pueden haber influido en el surgimiento de estas prácticas, según los investigadores. Durante el Pleistoceno, la disminución de grandes mamíferos —como los elefantes hace 400.000 años— llevó a los grupos humanos a modificar sus estrategias de subsistencia. En este contexto, conservar un objeto de un lugar específico podría haber creado una conexión personal con un paisaje que adquiría nueva importancia.

Si bien el estudio no establece que nuestros antepasados coleccionaran objetos de la forma en que lo hacemos hoy, plantea nuevas vías para comprender cómo los seres humanos comenzaron a narrar su propia historia y a desarrollar su memoria autobiográfica. Esta visión renovada sugiere que los simples objetos de la Prehistoria no solo son testimonios de técnicas de supervivencia, sino también el principio de una narrativa personal en la existencia de nuestros antepasados.