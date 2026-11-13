Nu destacará beneficios de tarjetas durante el Buen Fin 2023

Durante este año, el Buen Fin se presenta como una extraordinaria oportunidad para los consumidores en México, ya que no solo implica descuentos significativos en una amplia gama de tiendas, sino que también trae consigo atractivas promociones de diferentes instituciones financieras. En este contexto, el banco digital Nu ha lanzado una serie de beneficios diseñados para recompensar a sus clientes de manera muy interesante, permitiéndoles la posibilidad de ganar hasta 100,000 pesos en efectivo, lo cual puede ser un impulso significativo para muchos compradores. Este evento de compras está programado para llevarse a cabo del 13 al 17 de noviembre, y vale la pena informarse más acerca de las opciones disponibles.

Bonificaciones exclusivas en Buen Fin

Una de las principales ofertas que Nu ha anunciado consiste en una bonificación directa de 1,000 pesos para aquellos clientes que realicen compras mínimas de 10,000 pesos a un plazo de seis meses sin intereses. Esta promoción, que tiene un carácter limitado, enfatiza la importancia de actuar con rapidez para aprovechar las bonificaciones antes de que se agoten. Además, del 13 al 30 de noviembre, los usuarios de Nu tienen la oportunidad de recibir un Pase Morado por cada 3,000 pesos en compras que realicen a meses sin intereses. Este Pase no solo actúa como un beneficio, sino que también les permitirá participar en un emocionante sorteo que contempla más de 27,000 recompensas según el monto acumulado de sus compras.

Ofertas en comercios asociados

Los clientes de Nu también tendrán la ventaja de disfrutar de compras a meses sin intereses en más de cien tiendas reconocidas a nivel nacional, lo que amplía las opciones disponibles para los compradores. Entre las tiendas donde pueden aplicar estas promociones se encuentran:

Amazon México

Walmart

Liverpool

MacStore

Cabe destacar que del 27 al 30 de noviembre, Amazon México se sumará a las celebraciones del Buen Fin con una oferta especial. En este periodo, los clientes podrán recibir dos Pases Morados por cada 3,000 pesos en compras a seis meses sin intereses, además de tener acceso a un plazo excepcional de siete meses sin intereses. Esta acción brindará mayores oportunidades para los consumidores que desean maximizar sus ahorros mientras realizan sus compras durante esta temporada.

Requisitos y anuncio de ganadores

Tras la culminación del evento, la lista de ganadores de la campaña de Nuviembre se dará a conocer el 18 de diciembre a través de la aplicación de Nu. Es importante mencionar que los premios se depositarán directamente en sus Cuentas Nu de Débito, razón por la cual quienes aún no posean una cuenta deben diligentemente solicitarla ante el anuncio. Esta práctica de premiação resalta el enfoque del banco en facilitar a sus usuarios la obtención y disfrute de sus beneficios.

La implementación de estas ofertas se enmarca dentro de la reciente evolución de Nu, quien ha logrado transformarse completamente para operar como un banco, un cambio finalizado en agosto de 2026. Este paso ha fortalecido su presencia en el mercado financiero mexicano, donde ya cuentan con más de 15 millones de clientes. Con las promociones disponibles para el Buen Fin, se espera que la experiencia de compra sea no solo más atractiva, sino que también ofrezca una oportunidad única para que los clientes de Nu optimicen sus decisiones de compra. Este evento se perfila como una excelente oportunidad para aquellos que planean adquirir productos en grandes cantidades o en pagos diferidos, y sin duda contribuirá al ahorro sustancial de los participantes.

En conclusión, el Buen Fin 2026 promete ser un evento con grandes descuentos y oportunidades para los clientes de Nu. Las promociones diseñadas no solo incentivarán el consumo, sino que también fomentarán la competitividad entre las diversas instituciones bancarias, asegurando que los consumidores tengan acceso a ofertas más atractivas durante esta época del año. La combinación de descuentos y recompensas brindará un ambiente favorable para hacer compras inteligentes y ventajosas.