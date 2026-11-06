Noviembre trae siete nuevos títulos gratuitos en Amazon Prime Gaming

Con noviembre ya aquí, los suscriptores de Amazon Prime Gaming esperan ansiosos el anuncio de los nuevos juegos que podrán descargar sin costo alguno. Aunque este mes presenta una oferta de solo siete títulos, que es un número menor en comparación a meses anteriores, las propuestas incluyen opciones atractivas para los jugadores. La variedad y calidad de los juegos son aspectos que siempre generan expectativa, y este mes no es la excepción.

Juegos destacados de noviembre

Uno de los lanzamientos más esperados es Jurassic World Evolution 2. Este juego, que ofrece una espectacular experiencia de simulación en la construcción y gestión de parques de dinosaurios, ha sido desarrollado por Frontier Developments. Los jugadores tendrán la posibilidad de diseñar su parque incorporando diversas características, modos de juego y variedades de criaturas. Un detalle interesante es que el título contará con las voces de personajes emblemáticos de la franquicia, como el Dr. Ian Malcolm. Este aspecto no solo enriquece la narrativa del juego, sino que también permite a los fans de la saga sentirse más inmersos en el mundo que han visto en las películas.

Para aquellos apasionados por las competiciones de velocidad, WRC Generations promete ser un aliciente emocionante. Este título ofrece una experiencia inmersiva en el mundo del rally, permitiendo que los jugadores disfruten de la emoción de las carreras en una simulación sumamente detallada. La competencia en este tipo de juegos es feroz, y contar con una entrega de calidad como esta puede ser determinante para los jugadores que busquen un desafío adicional.

La selección de juegos de noviembre está diseñada para atraer a diferentes tipos de jugadores, y se ofrece en tandas a lo largo del mes. A continuación, se presenta la lista de juegos disponibles este mes:

Ya disponibles

Squirrel with a Gun (Amazon Games)

WRC Generations (Epic Games Store)

Próximamente

12 de noviembre

Jurassic World Evolution 2 (Epic Games Store)

Radiolight (Epic Games Store)

19 de noviembre

Clem (Epic Games Store)

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (Epic Games Store)

24 de noviembre

Arcadia Fallen (Amazon Games)

Descarga y permanencia de los juegos

Una de las ventajas significativas de los títulos que ofrece Amazon Prime Gaming es que, a diferencia de otras plataformas similares, los juegos ofrecidos por Prime Gaming son permanentes para los usuarios. Esto significa que, una vez que canjean los códigos, estos juegos estarán disponibles para ser descargados y jugados en cualquier momento, sin considerar el estado de su suscripción. Este es un factor que realmente distingue a Amazon Prime Gaming de otros servicios de videojuegos, ya que permite que los jugadores tengan acceso continuo a su biblioteca de juegos, independientemente de si continúan siendo suscriptores o no.

Los juegos que se canjean a través de la Epic Games Store se integran a la biblioteca digital del usuario inmediatamente, lo que facilita el acceso. Por otro lado, los juegos de Amazon se suman a la cuenta en el momento de la compra. Este sistema es ideal, ya que no solo proporciona flexibilidad a los jugadores, sino que también fomenta una relación a largo plazo con el servicio.

Con esta interesante selección, Amazon Prime Gaming sigue proporcionando contenido que mejora la experiencia de sus suscriptores, reafirmando su dedicación a ofrecer títulos variados y atractivos para todos los tipos de jugadores. Esta oferta actual muestra que, a pesar de una cantidad menor de títulos, la calidad y la exclusividad de algunos de ellos pueden brindar horas de entretenimiento y diversión para los usuarios.