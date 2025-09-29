Rede sueca expande no Brasil com lojas de 2.300 m² a partir de 2026

A H&M, a famosa rede de moda sueca que tem feito sucesso por onde passa, anunciou a abertura de quatro novas lojas no Brasil. A marca, que começou sua trajetória em 1947, já conta com presenças em 79 países e está se consolidando cada vez mais no nosso território. No último mês, a H&M abriu suas duas primeiras lojas em São Paulo, especificamente no Shopping Iguatemi e no Shopping Anália Franco. E as novidades não param por aí, porque já está prevista a expansão para mais cidades em 2026.

Esse anúncio veio logo após a divulgação de um relatório trimestral, que mostrou um crescimento incrível de 40% no lucro operacional global da marca, totalizando cerca de 4,91 bilhões de coroas suecas entre junho e agosto deste ano. Isso demonstra o interesse da H&M em explorar novos mercados estratégicos, especialmente na América Latina.

Novas unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul

Entre as novasendereças, a H&M confirmou uma loja em Sorocaba (SP), no Shopping Iguatemi Esplanada. No Rio de Janeiro, a próxima unidade será no badalado RioSul Shopping, um dos pontos de compras mais movimentados da cidade. E para os gaúchos, a novidade fica por conta de duas lojas em Porto Alegre, localizadas no Iguatemi Porto Alegre e no Shopping Praia de Belas.

Essas novas lojas vão variar entre 1.700 m² e 2.300 m², refletindo a estratégia da H&M de ocupar grandes espaços em shoppings com alto fluxo de pessoas. A H&M já havia anunciado outras aberturas para 2025, incluindo uma no Morumbi Shopping em São Paulo e outra no Shopping Parque Dom Pedro em Campinas.

Brasil como porta de entrada para a América Latina

A chegada da H&M ao Brasil é uma parte importante da estratégia de expansão da marca na América Latina. Atualmente, eles já têm presença em 12 países da região. Em setembro, a H&M inaugurou sua primeira loja em El Salvador através de franquia e planeja abrir uma unidade na Venezuela ainda em 2025, além de outra no Paraguai em 2026.

Essa expansão mostra que a H&M quer competir de igual para igual com marcas locais já consolidadas, como Renner e Riachuelo. O CEO Daniel Ervér, que esteve presente na inauguração da primeira loja no Brasil, acredita que o país possui um “bom potencial de crescimento”, já que os consumidores estão cada vez mais conectados e atentos às tendências globais.

Com essa nova estratégia, a H&M se posiciona como uma das maiores redes de moda do mundo, com mais de 4 mil lojas espalhadas pelo planeta. No Brasil, a marca quer se consolidar como uma alternativa global diante das varejistas nacionais, apostando em preços competitivos, inovação e uma forte presença digital com seu novo e-commerce.