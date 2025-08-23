Praia no Nordeste atrai ricos com m² a R$ 35 mil e diárias elevadas

Alagoas se consolidou como um dos destinos mais procurados no mercado imobiliário de alto padrão do Brasil. Com preços que chegam a impressionantes R$ 35 mil por metro quadrado em áreas valorizadas em Maceió e diárias que podem chegar a R$ 11 mil em hospedagens de luxo na Rota Ecológica, o estado é uma mistura de natureza preservada e um leque diversificado de empreendimentos. E a procura, tanto de brasileiros quanto de estrangeiros, só aumenta.

Esse movimento se intensifica com a chegada de um novo condomínio em São Miguel dos Milagres. Ele foi projetado com lagoas artificiais que oferecem uma experiência única, recriando a sensação de estar à beira-mar.

Maceió puxa a valorização com m² de luxo

A capital alagoana vive um momento de crescimento acelerado, especialmente em bairros turísticos e nobres. Esse aumento fez com que os preços do metro quadrado ultrapassassem a média nacional. Em lugares como Pajuçara, um dos pontos mais tradicionais à beira-mar, o preço de R$ 35 mil por m² coloca Maceió no mapa dos principais mercados imobiliários do país.

Esse aumento na demanda vem de um misto de apartamentos de alto padrão e novos projetos residenciais e comerciais, que trazem mais serviços, mobilidade e opções de lazer para a região. Já dá pra sentir o efeito positivo que isso gera na valorização dos imóveis!

Além do apelo turístico, a modernização da malha urbana atrai investidores. Muitas pessoas estão buscando imóveis para locação de temporada, o que também serve como uma proteção para o patrimônio. A combinação de uma infraestrutura bem desenvolvida, segurança e belezas naturais cultiva um ciclo de valorização, especialmente para os imóveis pé-na-areia e com vistas permanentes.

Rota Ecológica cresce com turismo premium

Saindo da capital, a Rota Ecológica, que liga Japaratinga a Porto de Pedras e passa por São Miguel dos Milagres, se tornou um verdadeiro cartão de visita do turismo premium. É naquele clima de fim de ano que a região se transforma, mas a busca por privacidade e exclusividade persiste durante todo o verão.

Nesta região, pousadas e casas de luxo podem cobrar até R$ 11 mil por diária, e pacotes para feriados podem chegar a R$ 50 mil por quatro noites. Esses números ajudam a manter a ocupação em alta, diminuindo a vacância dos imóveis.

Esse desempenho impulsiona o mercado de locação por temporada e garante liquidez para os imóveis bem localizados, especialmente aqueles voltados a famílias de alta renda do Sudeste e do Centro-Oeste, além de estrangeiros que buscam praias de águas quentes e excelente gastronomia.

Entreáguas Milagres traz exclusividade à Praia do Patacho

Na Praia do Patacho, uma das áreas mais apreciadas de São Miguel dos Milagres, o projeto Entreáguas Milagres promete elevar o padrão local. Com 80 residências pé-na-areia, cada uma conta com quatro ou cinco suítes, além de um projeto paisagístico assinado por Benedito Abbud e uma arquitetura sofisticada de Marcelo Franco.

O destaque aqui são as seis lagoas balneáveis de água doce, que trazem a sensação de uma “praia particular” dentro do condomínio. Com um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 460 milhões, o empreendimento foi pensado para um público de alta renda e busca se destacar em relação a destinos como Trancoso e Jericoacoara.

Estilo e identidade cultural no projeto

A proposta estética do condomínio também carrega a assinatura da estilista Martha Medeiros. Focando no artesanato, renda e hospitalidade alagoana, a curadoria é feita para traduzir um luxo despretensioso. A ideia é utilizar materiais naturais e tons claros, integrando tudo com o ambiente que o cerca.

A intenção é proporcionar uma experiência de alto padrão sem perder a essência de estar colado à natureza.

Investidores priorizam exclusividade e rentabilidade

Marcelo Pergentino, sócio da imobiliária Andaza Imóveis, menciona que investidores de outros estados buscam empreendimentos mais reservados, com serviços e controle de acesso. Segundo ele, a relação custo-benefício desse destino é muito favorável se comparada a praias mais tradicionais e a concorrentes internacionais.

Ele ressalta que o preço do metro quadrado em Alagoas é tentador e mesmo alguns estrangeiros estão optando por morar na Rota Ecológica. Em termos de rentabilidade, é possível obter uma taxa de retorno anual entre 8% e 12% apenas com locação de temporada. Durante essa jornada, imóveis à beira-mar podem até superar a valorização de 15% ao ano — um ótimo atrativo para quem busca investimento.

Acesso e infraestrutura fortalecem mercado

Maceió se tornou a porta de entrada para o turismo e os negócios do litoral norte. Com um sistema aéreo que já conta com voos diretos de várias capitais e a expansão da rede hoteleira, a interligação entre a capital e o litoral é mais forte do que nunca.

Eventos do setor também aquecem as vendas. O Salão do Imóvel Ademi, por exemplo, apresentou uma série de lançamentos com mais de 1,5 mil unidades e condições comerciais atrativas. Isso demonstra o apetite dos compradores e a confiança de incorporadoras e instituições financeiras.

Assim, a interação entre Maceió e São Miguel dos Milagres alimenta um ecossistema que favorece todos: a capital traz serviços e mobilidade, enquanto a Rota Ecológica oferece o que muitos procuram: exclusividade, conexão com a natureza e um bom retorno.

Efeito Alagoas no mercado de luxo

Alguns fatores ajudam a entender por que Alagoas tem se destacado no luxo imobiliário. A geografia, marcada por águas cristalinas e piscinas naturais, cria cenários deslumbrantes, ideais para famílias.

Além disso, o número reduzido de construções em locais estratégicos preserva a estética do destino, o que valoriza ainda mais a raridade dos imóveis. A profissionalização das incorporadoras e a melhoria da experiência do cliente no setor, desde a arquitetura até o pós-venda, tornam Alagoas ainda mais atraente.

Por outro lado, os custos de construção e as exigências ambientais servem como um filtro que beneficia empreendimentos com maior planejamento e capital, mantendo a qualidade que os investidores esperam. Isso é fundamental para sustentar as expectativas de valorização nas áreas já consagradas.