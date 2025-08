Mulher compra casa de 464 m² dedicada aos gatos e viraliza

Uma protetora de animais da Malásia tomou uma decisão surpreendente para garantir o bem-estar de seus felinos resgatados. Aos 63 anos, Aunty Wendy, como é carinhosamente chamada, comprou uma casa inteira para os 30 gatos que acolhe.

Esse sobrado, famoso nas redes sociais, principalmente no Instagram e TikTok, foi totalmente adaptado para as necessidades dos gatos. Com um espaço generoso de 464 m², eles têm liberdade para explorar, incluindo um quintal onde se acomodam em cadeiras e aproveitam o sol.

A estrutura foi pensada com muito carinho, promovendo conforto e segurança para esses adoráveis bichanos.

Áreas especiais e cuidados

A casa é dividida em áreas específicas que atendem diferentes fases da vida e necessidades dos gatos. Existe um quarto de reabilitação, especialmente para aqueles que estão se recuperando de doenças ou acidentes.

Outra parte da casa é dedicada aos filhotes, carinhosamente chamada de “quarto dos bebês”. Já o “quarto das mães” oferece um lugar tranquilo para que as mãezinhas amamentem seus filhotes em paz.

Além disso, há uma sala de quarentena, onde os recém-chegados passam por exames iniciais e se adaptam ao novo lar, evitando qualquer risco de transmitir doenças aos outros gatos.

Ambiente seguro e divertido

Os ambientes são “gatificados”, ou seja, possuem estruturas para escalar e brincar. As janelas e muros contam com telas de proteção, garantindo que nenhum gato consiga escapar.

Assim, a casa não é apenas um abrigo, mas um verdadeiro paraíso para esses felinos resgatados, resultado do amor e dedicação de Aunty Wendy.