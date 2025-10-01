Menor cidade do Brasil tem 3,5 km² e 8 mil moradores ativos

A menor cidade do Brasil é uma verdadeira joia de Minas Gerais. Estamos falando de Santa Cruz de Minas, que com apenas 3,565 km², se destaca não só pelo tamanho reduzido, mas também pela sua importância econômica e cultural. Mesmo com uma área pequena, a cidade conta com cerca de oito mil habitantes e um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) bem elevado, o que mostra que por lá, a qualidade de vida é alta.

Situada a aproximadamente 180 quilômetros de Belo Horizonte, a capital mineira, Santa Cruz de Minas tem um charme especial. Suas características únicas atraem visitantes e cultivam um forte sentimento de orgulho entre seus moradores.

Economia ligada a serviços e tradição artesanal

Inserida na região do Campo das Vertentes, a economia de Santa Cruz de Minas tem grande foco nos serviços. Esse setor garante que a cidade tenha um dos maiores PIBs da microrregião, especialmente através do comércio e do atendimento ao público.

A produção industrial também tem seu espaço, com destaque para a fabricação de móveis artesanais e alimentos. Esses produtos, feitos com técnicas tradicionais, conseguiram conquistar clientes mesmo fora do estado, ajudando a manter viva a identidade cultural da cidade.

A região também é rica em biodiversidade, com campos rupestres que abrigam uma variedade impressionante de espécies de insetos, aracnídeos, anfíbios, répteis e aves. Essa riqueza natural torna Santa Cruz de Minas um destino procurado por aqueles que querem explorar as cidades históricas e produtivas do interior de Minas.

Atrativos turísticos e culturais

Um dos grandes atrativos de Santa Cruz de Minas é a Cachoeira Bom Despacho, localizada na Serra de São José, na divisa com Tiradentes. Aliás, essa cachoeira marca o que chamamos de "marco zero" da Estrada Real, um ponto histórico muito importante.

Outro destaque é a produção artesanal local. Embora tenha começado de forma mais recente, essa atividade já se firmou como uma fonte significativa de renda para os moradores. A cidade também se destaca na confecção de móveis em estilo colonial, além de objetos de decoração confeccionados em ferro, cerâmica e fibra, ampliando as opções para quem a visita.

Festas que fortalecem a identidade local

A vida cultural em Santa Cruz de Minas é bem movimentada, com muitos eventos que não só fortalecem a economia, mas também oferecem diversão para a população. A Festa de São Sebastião, celebrada em janeiro, é uma grande festa que envolve shows, comidas típicas e missas em honra ao padroeiro da cidade.

No Carnaval, entre fevereiro e março, os moradores se reúnem em blocos locais e aproveitam marchinhas e apresentações de bandas da região. Em outubro, é a vez da Festa de Nossa Senhora do Rosário, que traz procissões, pratos típicos e diversas atrações musicais. Para fechar o ano, o aniversário da cidade é comemorado em dezembro com uma programação especial.

Apesar do seu tamanho pequeno, Santa Cruz de Minas é um exemplo de como tradição, economia diversificada e cultura vibrante podem se entrelaçar, fazendo da cidade um lugar único e cheio de vida.