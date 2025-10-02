Mansão de Ronaldinho Gaúcho na Barra tem 4.250 m² e piscina

A mansão de Ronaldinho Gaúcho na Barra da Tijuca é um verdadeiro símbolo de luxo e conforto. Com mais de 4.250 m² de terreno, o espaço inclui um campo de futebol privativo, duas quadras de tênis, uma academia subterrânea e uma combinação incrível de piscina interna e externa. Esse pacote impressionante faz o preço da propriedade ultrapassar a casa dos R$ 20 milhões, consolidando ainda mais a fama desse endereço disputado na Zona Oeste do Rio.

Localizada no condomínio Santa Mônica Jardins, a casa é um exemplo de ostentação bem planejada. O lazer é completo, com acabamentos em mármore importado e uma estrutura pensada para quem aprecia receber com estilo, mas também valoriza a privacidade. O imóvel já contou com garagens recheadas de carros luxuosos como BMW e Mercedes, além de um bar e salão de festas que qualquer um ficaria feliz em ter.

O destaque da mansão vai além da metragem. O projeto possui uma piscina externa para aqueles dias ensolarados e uma piscina interna para uso durante o ano todo. A disposição da academia sob o solo e áreas de descanso completam um espaço que, mesmo em momentos de mercado mais instáveis, se mantém em uma faixa premium de avaliação.

Onde fica e quanto vale: o efeito Barra da Tijuca

Esse paraíso está situado em um dos residenciais mais exclusivos da Barra, com controle de entrada e uma gama total de serviços disponíveis. A localização oferece uma redução significativa de exposição e facilita a logística de eventos e deslocamentos, um aspecto crucial para celebridades e atletas.

A proposta inicial do imóvel foi adquirida por cerca de R$ 20 milhões em 2011. Desde então, avaliações subsequentemente indicaram que seu valor supera esse patamar. Em imóveis de luxo, a exclusividade e características únicas como o campo de futebol e as duas piscinas elevam o valor a patamares altos.

Programa de lazer: campo, quadras e duas piscinas

No quintal da mansão, um campo de futebol privativo expressa bem o amor do proprietário pelo esporte. Além disso, as duas quadras de tênis ampliam as opções de lazer para reuniões em família ou para aqueles que recebem muitos amigos.

A piscina externa é perfeita para as calorosas tardes de verão, enquanto a piscina interna é ideal para relaxar a qualquer hora do dia. Essa estratégia de planejar duas áreas de lazer distintas é um diferencial que eleva a qualidade do imóvel.

Arquitetura, interiores e acabamentos

O interior da mansão é igualmente impressionante, com um projeto que exibe mármore importado e uma ambientação sofisticada, incluindo bar e home theater. A academia subterrânea permite uma rotina de exercícios sem perturbar a tranquilidade da residência, uma solução de design rara em casas de luxo.

Detalhes como televisores nos banheiros e áreas de ioga destacam a preocupação com o conforto no dia a dia, mostrando que esta mansão não é apenas um espaço para exposição, mas para viver bem.

Segurança, privacidade e rotina de celebridade

Vivendo em um condomínio fechado, a segurança e a privacidade são prioridades. As rotas discretas para deslocamento e as áreas de lazer dentro do condomínio aumentam a autonomia. Isso é especialmente útil, pois diminui a necessidade de sair de casa para receber amigos em festas ou eventos de grande porte.

A mansão de Ronaldinho Gaúcho é um exemplo perfeito de como integrar hospedagem, esporte e entretenimento, criando um ambiente que é ao mesmo tempo sofisticado e funcional.

Em um mercado onde casas com lotes amplos e infraestrutura esportiva completa são raras, os atributos dessa propriedade se tornam um verdadeiro ímã de valor. O preço se justifica pela exclusividade e pela rica história associada a quem a habitou.

Outras praças do portfólio e o efeito celebridade

Além da residência na Barra, Ronaldinho também possui um histórico de propriedades de luxo em Porto Alegre e até alugou uma mansão em Muro Alto, em Porto de Galinhas, que contava com uma boate subterrânea ideal para festas.

Essas movimentações influenciam as tendências de mercado, trazendo novos padrões de segurança e acabamentos que acabam sendo replicados em outros imóveis. A conexão com celebridades também agrega valor ao mercado, já que endereços associados a figuras públicas geralmente atraem mais interesse e atenção.

Impacto urbano e vizinhança

Os imóveis de alto padrão do entorno têm um impacto significativo na oferta de serviços e na valorização da área. O Santa Mônica Jardins, como um dos condomínios de destaque, está moldando a identidade da Barra como um polo de luxo, contrastando com o verticalismo de outras regiões da cidade.

É importante considerar que, ao mesmo tempo que há benefícios, também surgem desafios como a maior circulação de pessoas em datas especiais, exigindo planejamento e regras de convivência mais rígidas.

A mansão de Ronaldinho Gaúcho é um ícone que reúne escala, um programa de lazer diferenciado e acabamentos de alta qualidade, tudo isso sustentando seu valor acima de R$ 20 milhões. Uma verdadeira “âncora” no mercado imobiliário do Rio, que representa um estilo de vida que prioriza privacidade, conforto e experiências únicas.