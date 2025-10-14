Notícias

Luxuoso property de 2.281 m² com vista para Hokkaidō à venda

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Refúgio, Montanha, Japão
Imagem: Divulgação

Entre a beleza das montanhas e a suavidade da neve de Hokkaidō, no Japão, surge uma vila de luxo que promete fazer história na experiência de hospedagem. Situada no alto do premiado Rusutsu Resort, um dos destinos de esqui mais badalados do país, essa nova construção ocupará mais de 2.280 m² e foi projetada pelo renomado escritório de arquitetura Snøhetta.

O que realmente chama atenção é a forma como cada detalhe é pensado para proporcionar uma conexão profunda entre corpo, mente e espírito, inspirado pelo conceito astronômico de “zênite”. Essa vila é muito mais do que um simples lugar para passar a noite; é uma promessa de tranquilidade e harmonia.

### Equilíbrio e exclusividade nas alturas

Com capacidade para oito quartos e quatro banheiros, a vila foi pensada para ser um verdadeiro refúgio. Localizada no cume da Montanha Oeste, os hóspedes poderão desfrutar de uma vista panorâmica incrível do Monte Yotei, frequentemente chamado de “Monte Fuji de Hokkaidō”. Imagine acordar com essa paisagem como cenário!

### Luxo e inovação no modelo de hospedagem

Avaliada em 7,7 milhões de dólares — cerca de R$ 42 milhões —, essa propriedade é parte do grupo Not a Hotel, famoso por inovar no conceito de hospitalidade no Japão. O modelo é bastante interessante: os membros podem adquirir uma residência e ainda usá-la como hospedagem quando não estiverem lá. Assim, a propriedade funciona como um hotel, mas com a personalização e o conforto de uma casa.

Para garantir que tudo funcione perfeitamente, a marca cuida da manutenção e das operações. Isso significa que os proprietários podem simplesmente relaxar e aproveitar a experiência sem se preocupar com detalhes ou com a gestão do imóvel.

As vendas estão programadas para o verão de 2026, e essa vila de luxo se apresenta como um novo ícone do turismo sustentável nas montanhas japonesas. Se você já sonhou em se refugiar em um lugar assim, essa é a oportunidade perfeita para ficar de olho!

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Cooler de gelo com os dias contados click petroleo e gas

Alternativa com bateria pode substituir cooler de gelo neste verão

3 horas atrás
Homem esquece de declarar prejuízos em investimentos e acaba pagando R$ 800 mil a mais de IR

Homem paga R$ 800 mil a mais de IR por não declarar prejuízos

5 horas atrás
Mulher transfere R$ 90 mil por engano para outro número e dinheiro desaparece. Caso é investigado pela polícia de São Carlos.

Mulher perde R$ 90 mil após transferência para conta errada

6 horas atrás
PicPay ativa chave PIX que pode desbloquear cofre com R$ 1 milhão além de prêmios semanais de R$ 10 mil

PicPay libera chave PIX para prêmio de R$ 1 milhão e R$ 10 mil semanais

7 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo