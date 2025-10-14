Luxuoso property de 2.281 m² com vista para Hokkaidō à venda

Entre a beleza das montanhas e a suavidade da neve de Hokkaidō, no Japão, surge uma vila de luxo que promete fazer história na experiência de hospedagem. Situada no alto do premiado Rusutsu Resort, um dos destinos de esqui mais badalados do país, essa nova construção ocupará mais de 2.280 m² e foi projetada pelo renomado escritório de arquitetura Snøhetta.

O que realmente chama atenção é a forma como cada detalhe é pensado para proporcionar uma conexão profunda entre corpo, mente e espírito, inspirado pelo conceito astronômico de “zênite”. Essa vila é muito mais do que um simples lugar para passar a noite; é uma promessa de tranquilidade e harmonia.

### Equilíbrio e exclusividade nas alturas

Com capacidade para oito quartos e quatro banheiros, a vila foi pensada para ser um verdadeiro refúgio. Localizada no cume da Montanha Oeste, os hóspedes poderão desfrutar de uma vista panorâmica incrível do Monte Yotei, frequentemente chamado de “Monte Fuji de Hokkaidō”. Imagine acordar com essa paisagem como cenário!

### Luxo e inovação no modelo de hospedagem

Avaliada em 7,7 milhões de dólares — cerca de R$ 42 milhões —, essa propriedade é parte do grupo Not a Hotel, famoso por inovar no conceito de hospitalidade no Japão. O modelo é bastante interessante: os membros podem adquirir uma residência e ainda usá-la como hospedagem quando não estiverem lá. Assim, a propriedade funciona como um hotel, mas com a personalização e o conforto de uma casa.

Para garantir que tudo funcione perfeitamente, a marca cuida da manutenção e das operações. Isso significa que os proprietários podem simplesmente relaxar e aproveitar a experiência sem se preocupar com detalhes ou com a gestão do imóvel.

As vendas estão programadas para o verão de 2026, e essa vila de luxo se apresenta como um novo ícone do turismo sustentável nas montanhas japonesas. Se você já sonhou em se refugiar em um lugar assim, essa é a oportunidade perfeita para ficar de olho!